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ЦИК

ЦИК Абхазии не получил заявок в первый день выдвижения кандидатов в президенты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Повторные выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов на главную должность в государстве открыта с 22 января и закончится 11 февраля.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. В первый день регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов в президенты страны заявок в Центральную избирательную комиссию не поступало, сообщила Sputnik секретарь ЦИК Абхазии Ануш Ходжикян.

© Sputnik / Томас Тхайцук
От выдвижения до голосования: правила президентской гонки в Абхазии

Решение о проведении нового голосования было принято 10 января после того, как кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов повторного голосования на выборах президента.

Повторные выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов на главную должность в государстве началось с 22 января и закончится 11 февраля.

Регистрация кандидатов в президенты будет проведена в течение десяти дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до выборов.

Выдвижение кандидатур в президенты может быть осуществлено политической партией или инициативной группой. 

В обоих случаях, помимо прочего, необходимы заявления самих кандидатов в президенты и вице-президенты о согласии баллотироваться, результаты тестирования кандидатов в президенты на предмет определения свободного владения госязыком, сведения о размере и источнике доходов кандидата, биографические данные и автобиографии в письменном виде.

В случае если кандидата выдвигает инициативная группа, необходимо предоставление подписных листов (прошнурованных и пронумерованных с подписями инициативной группы). При этом количество подписей не менее 2000, но не более 2500.

Ранее свое намерение баллотироваться выразили экс-министр внутренних дел Леонид Дзяпшба и депутат Парламента, лидер Блока оппозиционных сил Алсан Бжания.

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