Промысел на дистанции: что не так с рыбной путиной в Абхазии

В Абхазии начался сезон путины, традиционно сопровождающийся дискуссиями по поводу законности или же незаконности деятельности рыболовецких судов, соблюдения ими дистанции от берега и нанесения вреда экологии.

Корреспондент информагентства Sputnik Абхазия разбирался, кто и на каких условиях занимается ловом хамсы в акватории республики, насколько обоснована тревога населения и претензии к экипажу сейнеров о несоблюдении пятисотметровой зоны "отчуждения" и насколько достоверна информация об обстреле одного из судов у берегов Сухума.

Бадри Есиава, Sputnik

Технологии и квоты

Сезон путины в Абхазии начинается в ноябре и завершается в марте. Каждый год в этот период времени социальные сети переполнены гневными публикациями с требованием прекратить вылов рыбы, остановить уничтожение экосистемы в акватории страны и наказать виновных.

Директор ООО "Сухумский рыбокомбинат" Батал Микаа рассказал, кому принадлежат сейнеры и на каких условиях с ними работают местные промышленники. По его словам, у Абхазии нет собственных рыболовецких судов, и предприниматели арендуют их у турецких компаний вместе с экипажем.

"Мы эти корабли нанимаем по договору и оплачиваем каждый выловленный килограмм рыбы. Оплата происходит по окончании путины. Мы несем за них ответственность. Например, если есть какие-то нарушения, мы должны отвечать перед проверяющими органами. Нам могут выписать штраф, который мы перенаправляем капитану корабля. Он в свою очередь погашает штраф в банке", - пояснил Микаа.

Микаа также подчеркнул, что каждая абхазская компания должна тесно сотрудничать экипажем арендуемого сейнера, контролировать их действия, объяснять, что можно делать, а чего нельзя.

По его словам, за период начала путины 2019-2020 годов "Сухумский рыбокомбинат" компания зафиксировал одно несущественное нарушение со стороны нанятых экипажей сейнеров.

Заключенные контракты с турецкими компаниями, добавил он, предоставляются госкомитету по сельскому хозяйству, госкомитету по экологии и только после этого выписывается лицензия на вылов. ООО "Сухумский рыбокомбинат" в общей сложности работает от 20 до 25 дней в год, в зависимости от миграции рыбы и погодных условий.

"Мы начинаем работать в конце декабря и не каждый день. К примеру, последнюю неделю мы не работаем, так как хамса отошла на восток, это зависит от погоды. В сильный шторм добывать рыбу опасно. При этом наша компания в прошлом году заплатила около 30 миллионов рублей налогов", - сказал Микаа.

На заседании Кабмина Абхазии 20 апреля 2019 года Амиран Какалия, который на тот момент занимал пост министра сельского хозяйства, объявил о том, что заводы по переработке рыбы за использование природных ресурсов выплатят в государственный бюджет более 123 миллионов рублей. Всего за сезон 2018-2019 выловили 66 тысяч 300 тонн хамсы.

В нынешнем сезоне квоты изменились и не должны превысить 41 тысячи тонн хамсы в целях сохранения популяции этого вида рыбы.

Обвинения в том, что сейнеры добывают не только хамсу, но и всю рыбу, которая водится у берегов Абхазии, Микаа считает беспочвенными. Он утверждает, что "кошельковый" метод, используемый судами компании, не позволяет этого делать.

Наказание и слухи о стрельбе



На сегодняшний день на территории Абхазии переработкой хамсы занимаются семь предприятий – два в Сухуме, три в Очамчыре, по одному в селах Уарча и Ачгуара. Добывают хамсу 18 сейнеров, а доставляют улов на заводы 27 транспортников, рассказал начальник Госуправления по экологии республики Савелий Читанава.

Вся выловленная рыба остается в Абхазии и перерабатывается местными предприятиями в рыбную муку и жир. Эти продукты экспортируют за границу. Возмущение населения, по его мнению, связано с тем, что на рынках страны рыбы почти нет.

"Люди думают, что всю рыбу вывозят в Турцию, но это не так. Что касается нарушений, некоторые капитаны позволяют пересекать пятисот метровую зону и приближаться к берегу. Естественно, мы боремся с этим, и помогают нам российские пограничники, с которыми у нас договоренность. Как только получаем соответствующий протокол от них, выписываем штраф", - отметил Читанава.

Максимальный штраф за нарушение установленных правил составляет три тысячи рублей. Кроме этого, профильные органы имеют право отстранять рыболовецкие суда от промысла на трое суток. В путину 2018-2019 годов таким санкциям подверглось три сейнера, уточнил Читанава.

Он добавил, перед тем, как суда приступят к работе, экипаж предупреждают о запрете вылова на расстоянии ближе 500 метров от берега и в устьях всех крупных рек страны. Не все экипажи следуют этим правилам, признал эколог.

"Тем не менее, когда появляется рыба, они позволяют себе допускать эти нарушения. Конечно, это неприятно нам всем, но мы боремся с этим, насколько у нас есть силы. Когда поступает информация о нарушении, мы обращаемся к погрануправлению России, у которого есть технические средства для отслеживания передвижения судов, но не всегда сведения подтверждаются. Порой, людям кажется, что сейнеры подошли слишком близко", - рассказал Читанава.

Вечером вторника 21 января во многих группах "фейсбука" появился анонимный пост, о том, что в районе Маяка в Сухуме из автоматического оружия обстреляли сейнер.

Начальник Госуправления по экологии Савелий Читанава сказал, что слышал об этом инциденте, но подтверждающими фактами он не обладает. Начальник Погранотряда Абхазии Нодар Чачхиани тоже об этом слышал, но обращений в структуру ни от кого не было. Директор "Сухумского рыбокомбината", расположенного на Маяке, Батал Микаа назвал эти слухи фейком.

Законы и правила

Юрист Ассоциации рыбопромышленников Абхазии Тимур Голандзия считает, что в республике слабое законодательство в части рыбного промысла.

"У нас до сих не принят закон о рыболовстве, не приняты правила рыболовства. Около трех лет назад мы вплотную подошли к этому вопросу во взаимодействии с Институтом экологии, Минсельхозом. Подготовили проект закона о рыболовстве и определили правила, но тогда все остановилось из-за того, что надо было на первом этапе принять государственную программу развития рыбной отрасли, но государство не смогло понять, чего оно хочет от этой темы", - сказал юрист.

Подготовленный пакет законов учитывает интересы перерабатывающей отрасли, населения и вопросы экологии. Вся эта деятельность регулируется разовыми постановлениями, распоряжение Правительства и часто в ходе путины правила могут незаконно меняться, а списки предпринимателей пополняться, добавил он.

"В этом году пошли нам на встречу и запретили экспорт свежей рыбы в Турцию. Мы ловим по правилам, установленным государством и своим внутренним правилам, чтобы упорядочить эту работу. Можем стоять и несколько дней ждать, пока рыба накопится, не давать ей уйти в чужие воды. А когда появляется возможность экспорта, сюда заходят физические лица с кораблями, которые заинтересованы по-быстрому поймать рыбу и увезти на продажу без соблюдения правил", - поделился Голандзия.

Ассоциации рыбопромышленников не выгодны отсутствие определенности в этой сфере и излишний улов за сезон. Такую позицию Голандзия объясняет тем, что если выловить рыбу больше установленных норм, то в следующем сезоне ее не будет вовсе и дорогостоящие рыбоперерабатывающие предприятия будут вынуждены закрыться.

Зачастую, подчеркнул юрист, поведение экипажей сейнеров приводят к радикальным мерам со стороны местного населения. Практически каждый год происходят инциденты с обстрелом суден и этот год не исключение.

"В этом году уже был такой случай, попали в корабль. А в нем, чтоб вы понимали, около тридцати человек и они не пришли уничтожать Абхазию, они тоже пытаются заработать на жизнь, прокормить семьи. У них очень тяжелая работа", - сказал Голандзия.

По его мнению, заход кораблей в зону ближе 500 метров от берега не самое страшное нарушение и не столь вредно для природы. Наибольший урон наносит деятельность сейнеров в запретных зонах.

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