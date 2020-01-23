Повысили интенсивность: военные ЮВО в Абхазии проехали тысячи километров на танках

Механики-водители танков преодолели в общей сложности около 5 тысяч километров трасс за прошедший год.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Военнослужащие Южного военного округа в Абхазии повысили на 10% за минувший год интенсивность вождения танков и выполнения стрельб, сообщает пресс-служба ЮВО.

"За прошедший год каждый экипаж танков российской военной базы Южного военного округа, расположенной в Абхазии, выполнил около 60 боевых и контрольных стрельб из орудий Т-72Б3. На полигоне Майкопский в Адыгее для проведения стрельб, в рамках боевой подготовки, экипажами бронемашин было израсходовано более 400 тысяч танковых снарядов, 12,7 мм и 7,62 мм боеприпасов", - говорится в сообщении.

Военнослужащие совершенствовали навыки стрельбы из 125-миллиметровых пушек Т-72Б3 по движущимся мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях и расчеты ручных противотанковых гранатометов противника.

Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов "Корд", установленных на танках, экипажи учились уничтожать воздушные цели – вертолеты. Средняя дальность до всех мишеней составляла 3 тысяч метров.

Механики-водители танков в общей сложности преодолели около 5 тысяч километров трасс на занятиях по вождению бронемашин по труднопроходимой пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

Общая интенсивность по вождению танков и выполнению стрельб экипажами повысилась на 10 процентов по сравнению с показателями за 2018 год.

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