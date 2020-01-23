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Общественная палата

Нужны эксперты: Общественная палата объявила набор

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Общественная палата Абхазии формируется из 35 граждан республики. 11 мест в ней пока остаются вакантными.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Общественная палата объявила набор в свой состав в четверг 23 ноября, рассказал корреспонденту Sputnik член ОП Даниил Убирия.

"Общественная палата состоит из 35 человек, 24 из которых уже избраны. Оставшиеся 11 кандидатов будут отобраны из общественных организаций, политических партий, различных объединений и профсоюзов. Они подают ходатайства на своих представителей вместе с характеристикой, рекомендацией и автобиографией. Заявления будем принимать до 31 января включительно", - отметил Убирия.

Он уточнил, что кандидатуры 11 оставшихся претендентов будут отобраны на конкурсной основе. Списки передаются в Общественную палату, где ее члены утверждают того или иного претендента тайным голосованием. Во время принятия решения, добавил Убирия, голосующие обращают внимание на специальность претендентов, стаж и опыт их работы.

© Sputnik
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"Допустим, если в нашем составе нет ни одного юриста, то мы не можем вместо него взять представителя той профессии, которая у нас уже есть. В составе Общественной палаты должны быть эксперты по всем ключевым направлениям, особенно в области правопорядка и борьбы с наркоманией", - сказал он.

Кандидат от политической партии обязан приостановить свое членство в партии и перестать лоббировать ее интересы на период нахождения в составе Общественной палаты. Отказать кандидату могут по нескольким причинам, в том числе из-за неправильного оформления документов или же судимости по тяжкому преступлению. Члены Общественной палаты утверждаются и избираются сроком на три года.

Общественная палата формируется из 35 граждан Республики Абхазия. Президент утверждает 13 членов палаты. Также в нее входят еще 11 представителей районов и городов и 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений.

Членом палаты может быть гражданин Абхазии, достигший 21-летнего возраста.

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