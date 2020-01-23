Час без света: введен график отключений электроэнергии в Абхазии

График отключений введен связи возросшей нагрузкой на высоковольтные линии Ачгуара, а также на другие линии электропередачи, сообщает "Черноморэнерго".

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго" вводит график отключений электроэнергии по всей Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В связи возросшей нагрузкой на высоковольтные линии Ачгуара (номинал - 690А , фактическая нагрузка - 869А)и Шешелети-1 (номинал- 520А, фактическая нагрузка -615А), а также на другие линии электропередачи, во избежание выхода из строя данных высоковольтных линий, что повлечет за собой масштабные аварийные работы, по мере необходимости будут вводиться временные ограничения на срок до одного часа по всей территории республики", - говорится в сообщении.

График отключений на 23 января:

18:00-19:00 подстанция (ПС) Мцара, ПС Дурипш, ВЛ Гагра, ПС Мыку, ПС Куачара.

19:00-20:00 ПС Мысра-тяга, ПС Лыхны, ВЛ Пицунда, ПС Адзюбжа.

20:00-21:00 Воздушная линия электропередачи (ВЛ) Алахадзыхь, ПС Гудаута-тяга, Гагра-2.

21:00-22:00 ПС Новый Афон, ПС Гагра-3, ПС Очамчыра-тяга.

Накануне проблему энергоснабжения обсуждали министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и заместитель российского министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. На прошедшей в Сухуме встрече затрагивался вопрос о возможности перетока электроэнергии из России в Абхазию. Необходимость в этом связана с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище, которое обеспечивает работу ИнгурГЭС, значительно снизился.

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