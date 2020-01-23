Ардзинба о перетоке электричества из России: рассчитываем на положительное решение

22 января в министерстве экономики Абхазии состоялось рабочее совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Российскую делегацию возглавляет заместитель Министра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, абхазскую делегацию - вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.
Речь шла в том числе о поставках электроэнергии в целях обеспечения энергобезопасности в Республике Абхазия.
"Внутриполитические процессы в Абхазии немного замедлили переговорный процесс. А с другой стороны, в России сейчас полностью обновлен состав Правительства, что может данный вопрос растянуть. Но тем не менее рассчитываем, что в ближайшее время решение по этому вопросу будет достигнуто. Конечно мы обозначили всю серьезность и критичность ситуации. Наши российские коллеги нас прекрасно понимают. У них есть вопросы технические, но они обещали, что в максимально короткие сроки проведут эту работу", - рассказал Ардзинба.
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