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Жителям Абхазии посоветовали не ездить в Китай и Таиланд из-за коронавируса

© AFP 2019 / NOEL CELIS
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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После начала вспышки нового типа коронавируса в Китае уже заболели более 800 человек. Вирус распространился и за пределы КНР.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. В связи с распространением в Азии нового типа коронавируса абхазские медики рекомендовали жителям республики избегать поездок в несколько стран региона. 

"Санитарная служба Республики Абхазия рекомендует воздержаться от командировок и туристических поездок в Китай и Таиланд", - заявила Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. 

Как показал сегодняшний опрос Sputnik, многие жители Сухума опасаются, что коронавирус может быть завезен в Абхазию через импортируемые товары и одежду. Некотые беспокоятся, что носители вируса могут попасть в Россию, а оттуда вирус придет и в Абхазию.  

© Видео Авидзба Адгур, Акоп Кущян
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О вспышке пневмонии нового типа в Китае стало известно в конце прошлого года. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По данным на 24 января, число заразившихся в Китае превысило 800 человек, 26 пациентов умерли. Уже выявлено несколько случаев заболевания за пределами КНР: в США, Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре. Медики установили, что короноворус нового типа может передаваться от человека к человеку. 

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