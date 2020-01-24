Жителям Абхазии посоветовали не ездить в Китай и Таиланд из-за коронавируса

После начала вспышки нового типа коронавируса в Китае уже заболели более 800 человек. Вирус распространился и за пределы КНР.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. В связи с распространением в Азии нового типа коронавируса абхазские медики рекомендовали жителям республики избегать поездок в несколько стран региона.

"Санитарная служба Республики Абхазия рекомендует воздержаться от командировок и туристических поездок в Китай и Таиланд", - заявила Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Как показал сегодняшний опрос Sputnik, многие жители Сухума опасаются, что коронавирус может быть завезен в Абхазию через импортируемые товары и одежду. Некотые беспокоятся, что носители вируса могут попасть в Россию, а оттуда вирус придет и в Абхазию.

О вспышке пневмонии нового типа в Китае стало известно в конце прошлого года. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По данным на 24 января, число заразившихся в Китае превысило 800 человек, 26 пациентов умерли. Уже выявлено несколько случаев заболевания за пределами КНР: в США, Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре. Медики установили, что короноворус нового типа может передаваться от человека к человеку.

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