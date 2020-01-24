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Новый вирус из Китая: откуда он взялся и чем опасен

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© Видео Sputnik/RUPTLY/AP
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200124/1029303034/Novyy-virus-iz-Kitaya-otkuda-on-vzyalsya-i-chem-opasen.html

Число заразившихся новым опасным коронавирусом в Китае растет с каждым днем. Вспышка заболевания началась в провинции Хубэй и уже начала распространяться на другие регионы Китая и за пределы страны. Что известно о вирусе на данный момент - в видео Sputnik.

Власти Китая в конце декабря прошлого года сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в городе Ухань, провинция Хубэй. Специалисты установили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV.

По данным на 24 января, число заболевших в Китае превысило 830 человек, умерли 26 пациентов. Зафиксированы случаи заболевания в Гонконге, Макао и на Тайване. Кроме того, выявлено несколько случаев за пределами КНР: в США, Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре. 

Ученые установили, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. Для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, в Китае закрыли сообщение с 10 городами, в которых проживают больше 29 миллионов человек. 

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