Новый вирус из Китая: откуда он взялся и чем опасен

Власти Китая в конце декабря прошлого года сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в городе Ухань, провинция Хубэй. Специалисты установили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV.
По данным на 24 января, число заболевших в Китае превысило 830 человек, умерли 26 пациентов. Зафиксированы случаи заболевания в Гонконге, Макао и на Тайване. Кроме того, выявлено несколько случаев за пределами КНР: в США, Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре.
Ученые установили, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. Для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, в Китае закрыли сообщение с 10 городами, в которых проживают больше 29 миллионов человек.
Читайте также:
-
Карантин для 29 миллионов: в Китае закрыли десять городов из-за опасного вируса
-
Онищенко о коронавирусе в Китае: паниковать не надо
-
Медики подтвердили передачу нового смертельного коронавируса от человека к человеку