Карантин для 29 миллионов: в Китае закрыли десять городов из-за опасного вируса

В городах перестал ходить общественный транспорт, остановилось сообщение с близлежащими населенными пунктами, закрылись выезды на скоростные шоссе. Так власти пытаются не допустить распространения коронавируса.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. В китайской провинции Хубэй, где началась вспышка нового типа коронавируса, закрыли транспортное сообщение в десятью городами. Эта мера коснулась более 29,2 миллиона жителей, сообщает РИА Новости.

Первым был закрыт город Ухань, где впервые была выявлена пневмония нового типа. В нем проживают около 11 миллионов человек. Теперь китайские власти приняли решение закрыть еще девять городов: Чиби (534 тысячи человек), Эчжоу (1,08 миллиона), Хуанган (7,5 миллиона), Сяньтао (1,6 миллиона), Чжицзян (550 тысяч), Цяньцзян (963 тысячи), Хуанши (2,7 миллиона), Эньши (809 тысяч) и Сяньнин (2,5 миллиона).

В этих городах перестал ходить общественный транспорт, остановилось сообщение с близлежащими населенными пунктами, закрылись выезды на скоростные шоссе. В Эчжоу работают только супермаркеты, больницы, рынки, автозаправки и аптеки - все прочие виды коммерческой деятельности приостановлены.

Наиболее строгий карантин в Ухани. Там перестали ходить автобусы, паромы, метро, в город не впускают пассажирские автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций отменены. Власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.

2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830. Умерли 26 пациентов, из них 24 в провинции Хубэй, двое – за ее пределами.

Зафиксированы случаи заболевания в Гонконге, Макао и на Тайване. Кроме того, выявлено несколько случаев за пределами КНР: в США, Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре. В Амурской области России, которая граничит с Китаем, из-за коронавируса введен режим повышенной готовности по профилактике заболевания.

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