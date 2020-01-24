Превышены все допустимые нормы: "Черноморэнерго" объявило о новых отключениях света

Отключения пройдут по вчерашнему графику. Кроме того, начнут ограничивать подачу электроэнергии в Сухуме.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. В Абхазии снова начались веерные отключения электроэнергии. Как заявили в Республиканском унитарном предприятии "Черноморэнерго", сегодня к 18:00 "нагрузки на энергосистему превысили все допустимые нормы". В связи с этим вводятся ограничения на подачу электроэнергии по графику от 23 января.

"Также ограничения по мере возрастания нагрузок коснутся ПС Сухум-1. На данной подстанции ограничения будут вводится по отдельным фидерам в пик нагрузок", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

График отключений

18:00-19:00 подстанция (ПС) Мцара, ПС Дурипш, воздушная линия электропередачи (ВЛ) Гагра, ПС Мыку, ПС Куачара.

19:00-20:00 ПС Мысра-тяга, ПС Лыхны, ВЛ Пицунда, ПС Адзюбжа.

20:00-21:00 ВЛ Алахадзыхь, ПС Гудаута-тяга, Гагра-2.

21:00-22:00 ПС Новый Афон, ПС Гагра-3, ПС Очамчыра-тяга.

Первые веерные отключения электроэнергии в Абхазии прошли 23 января из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище, которое обеспечивает работу ИнгурГЭС. Как заявил Sputnik председатель правления гидроэлектростанции Леван Мебония, выйти из энергетического кризиса республике поможет сокращение потребления электроэнергии в два раза или переток электричества из России.

Ранее на этой неделе проблему энергоснабжения Абхазии обсуждали министр экономики страны Адгур Ардзинба и заместитель российского министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. На прошедшей в Сухуме 22 января встрече затрагивался вопрос о возможности перетока электроэнергии из России в Абхазию.

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