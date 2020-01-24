Дважды в день: веерные отключения света коснутся всех районов Абхазии

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. С 27 января во всех районах Абхазии будут проводиться веерные отключения света два раза в день по два часа. Об этом сообщается на странице РУП "Черноморэнерго" на Facebook.

Новые условия веерного отключения электричества связаны с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. Ежедневно вода опускается на один метр.

"При уровне 420 метров ИнгурГЭС полностью прекращает работу. Так как вопрос с перетоком электроэнергии из РФ находится в стадии решения на межправительственном уровне, вынужденной мерой является ввод ограничений на подачу электроэнергии по всей территории Республики Абхазия", - говорится в сообщении ведомства.

График отключений

В Очамчырском и Гулрыпшском районах, восточной части Сухума и Сухумского района, Пицунде и селе Алахадзы свет будет отключаться с 00:00 до 02:00 часов и с 15:00 до 17:00 часов.

Восточная часть Гудаутского района, Западная и центральная части Сухума и Сухумского района, Галский и Ткуарчалский районы будут обесточены с 02:00-04:00 и с 17:00 до 19:00.

Центральная часть Сухума, Гагрский, Ткуарчалский районы и поселок Бзып будут оставаться без света с 04:00 до 06:00 и с 19:00 до 21:00.

Ограничения будут введены с понедельника до осуществления перетока электроэнергии с территории России. В зависимости от ситуации график может ужесточаться, отметили в ведомстве.

Первые веерные отключения электроэнергии в Абхазии прошли 23 января из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище, которое обеспечивает работу ИнгурГЭС. Как заявил Sputnik председатель правления гидроэлектростанции Леван Мебония, выйти из энергетического кризиса республике поможет сокращение потребления электроэнергии в два раза или переток электричества из России.

Ранее на этой неделе проблему энергоснабжения Абхазии обсуждали министр экономики страны Адгур Ардзинба и заместитель российского министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. На прошедшей в Сухуме 22 января встрече затрагивался вопрос о возможности перетока электроэнергии из России в Абхазию.

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