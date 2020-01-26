"Черноморэнерго" внесло уточнения в график веерных отключений света

С 27 января во всех районах Абхазии будут проводиться веерные отключения света два раза в день по два часа.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. РУП "Черноморэнерго" опубликовало уточненный список подстанций, которые затронут веерные отключения электроэнергии.

График отключений:

Галский район с 04:00 до 06:00, с 19:00 до 21:00 - ПС Гал-110, ПС Гал-35, ПС Баргяп, ПС Отобая, ПС ПГЭС-1, ПС Чегал, ПС Переброска, ПС Рухский к-р;

Ткуарчалский район с 04:00 до 06:00, с 19:00 до 21:00 - ПС Ткурчал ГРЭС (10 кВ);

Очамчырский район с 00:00 до 02:00, с 15:00 до 17:00 - ПС Очамчыра-тяга, ПС Очамчыра-2, ПС Мыку, ПС Куачара, ПС Адзюбжа;

Гулрыпшский район с 00:00 до 02:00, с 15:00 до 17:00 - ПС Уарча, ПС Дранда, ПС Агудзера, ПС Сухум-220 (10 кВ), ПС Цабал;

Восточная и центральная части Сухума и Сухумский район с 00:00 до 02:00, с 15:00 до 17:00 - ПС Синоп, ПС Баслат, ПС ИЭПиТ: Т-1;

Западная часть Сухума с 02:00 до 04:00, с 17:00 до 19:00 - ПС Сухум-2;

Центральная часть Сухума с 04:00 до 06:00, с 19:00 до 21:00 - ПС Сухум-1, ПС ИЭПиТ: Т-2;

Западная часть Гудаутского района с 04:00 до 06:00, с 19:00 до 21:00 - ПС Мысра, ПС Мысра-тяга, ПС Лыхны, ПС Гудаута-110: Т-1;

Восточная часть Гудаутского района с 02:00 до 04:00, с 17:00 до 19:00 - ПС Афон, ПС Гудаута-тяга, ПС Мцара, ПС Дурыпш, ПС Гудаута-110:Т-2;

Пицунда, село Алахадзы с 00:00 до 02:00, с 15:00 до 17:00 - ПС Пицунда, ПС Алахадзы;

Гагрский район с 02:00 до 04:00, с 17:00 до 19:00 - ПС Гагра-3, ПС Гагра-1, ПС Гагара-2, ПС Хол. Речка, ПС Цандрыпш-тяга, ПС Гячрыпш, Поселок Бзып: ПС Бзып-220 (10 кВ).

Режим веерных отключений вводится в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России. В зависимости от ситуации график может ужесточаться, отметили в ведомстве.

В сообщениях предприятия отмечалось, что вопрос с перетоком электроэнергии из России находится в стадии решения на межправительственном уровне.

Первые веерные отключения электроэнергии в Абхазии прошли 23 января. Как заявил Sputnik председатель правления гидроэлектростанции Леван Мебония, выйти из энергетического кризиса республике поможет сокращение потребления электроэнергии в два раза или переток электричества из России.

Ранее на этой неделе проблему энергоснабжения Абхазии обсуждали министр экономики страны Адгур Ардзинба и заместитель российского министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

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