Басария: дефицит электроэнергии покроют отключения света на 10 часов в сутки

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Для того, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии в Абхазии, надо устраивать веерные отключения на 10 часов в сутки, а не на четыре часа, как сейчас, сообщил гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария.
Басария рассказал, что, скорее всего, график будет пересматриваться в худшую сторону.
Договоренности о перетоке электричества из России для решения энергокризиса в Абхазии пока не достигнуты, ведутся переговоры, сообщил в ходе брифинга гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария.
"Прогноз мы знали пять-шесть месяцев назад. Работа на межправительственном уровне идет давно. На данный момент вопрос еще не решен, в российском правительстве сейчас идет перераспределение полномочий", - отметил он.
Говорить о том, когда именно решится вопрос с перетоком, пока нельзя, сказал Басария, по его прогнозу, процесс займет одну-две недели.
С 27 января во всех районах Абхазии будут проводиться веерные отключения света два раза в день по два часа.
Режим веерных отключений вводится в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.
Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России.
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