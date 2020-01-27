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Басария: дефицит электроэнергии покроют отключения света на 10 часов в сутки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (133)
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Глава "Черноморэнерго" отметил, что 22 января российские представители побывали на ИнгурГЭС и подтвердили данные абхазских специалистов о ситуации на Джварском водохранилище, где значительно снизился уровень воды.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Для того, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии в Абхазии, надо устраивать веерные отключения на 10 часов в сутки, а не на четыре часа, как сейчас, сообщил гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария.

© Foto / Министерство экономики Республики Абхазия
Нужна помощь: Ардзинба обсудил с российской стороной переток электричества в Абхазию

Басария рассказал, что, скорее всего, график будет пересматриваться в худшую сторону.

Договоренности о перетоке электричества из России для решения энергокризиса в Абхазии пока не достигнуты, ведутся переговоры, сообщил в ходе брифинга гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария.

"Прогноз мы знали пять-шесть месяцев назад. Работа на межправительственном уровне идет давно. На данный момент вопрос еще не решен, в российском правительстве сейчас идет перераспределение полномочий", - отметил он.

Говорить о том, когда именно решится вопрос с перетоком, пока нельзя, сказал Басария, по его прогнозу, процесс займет одну-две недели.

С 27 января во всех районах Абхазии будут проводиться веерные отключения света два раза в день по два часа.

Режим веерных отключений вводится в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России. 

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (133)


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