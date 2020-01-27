Сначала выборы: ремонтные работы по Инвестпрограмме в Абхазии будут отложены

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. В рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии в 2020 году предусмотрен ремонт дорог и водопроводов в республике. Однако начать работы в первом полугодии вряд ли удастся, сказал в интервью Sputnik начальник Госуправления Абхазии по строительству Тимур Агрба.

"Мы планировали в конце апреля собрать все проектно-сметные документации, провести экспертизы и представить их на Межправкомиссии в Москве. Но заседание Межправкомиссии, скорее всего, перенесут в связи с тем, что у нас состоятся президентские выборы, затем будет сформирован Кабинет министров. Думаю, что Межправкомиссия состоится в июле или августе", - заметил он.

В связи с этим будет сложно выполнить работы, которые намечались на первое полугодие текущего года, сказал Агрба.

© Sputnik Леон Гуния Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии Инвестиционная программа 2020-2022

"Будет сложно выполнить работы на полтора миллиарда рублей (сумма предусмотренная на 2020 год – ред.) за полгода, но мы сделаем все возможное, чтобы успеть. В случае, если не удастся произвести работы, намеченные на этот год, то они будут перенесены на 2021 год", - отметил он.

Агрба также перечислил, какие именно работы по Инвестпрограмме планировалось провести в этом году.

"Планируется ремонт водопровода и ливневки на улицах Джонуа, Абазинская и Гулиа в Сухуме. После проведения этих работ, предусмотрена укладка асфальта. Также в 2020 году планируется завершить ремонт дороги, ведущей в Каманы, будут ремонтироваться улицы Адама Хуаде, Баслатская и другие", - заметил он.

На восстановление дорог в Сухуме предусмотрено 30 миллионов рублей, на те же цели в Ткуарчалском районе – 85 миллионов, в Гудаутском – 255 миллионов, в Гулрыпшском – 240 миллионов. На совершенствование водопроводной системы в Сухуме и Сухумском районе будет потрачено 330 миллионов рублей.

Также деньги будут выделены на освещение Центральной трассы от Сухума до Очамчыры.

"В программе отмечено, что на эти работы предусмотрено 80 миллионов на первый этап. Сейчас мы работаем над проектом, в скором времени будет понятно, на какое расстояние протянется освещение трассы в рамках первого этапа. Второй этап планируем включить в следующую Инвестпрограмму", - рассказал Агрба.

Ранее сообщалось, что в Инвестиционную программу социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы включено более 100 объектов.

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