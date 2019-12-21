Гулиа об Инвестпрограмме на три года: решит инфраструктурные проблемы

Инвестиционная программа социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы была принята на заседании Межправительственной комиссии в Сухуме в среду 18 декабря.

О том, какую сумму согласно Инвестпрограмме потратят на развитие Абхазии за три года, какие объекты будут восстановлены и построены, какую главную задачу должен решить этот документ, рассказал в интервью Sputnik замминистра экономики республики Заур Гулиа.

- Заур Александрович, какие пункты вошли в Инвестиционную программу развития Абхазии на 2020-2022 год и каков объем финансовой помощи Российской Федерации на этот период?

- Я хотел бы раскрыть содержание доклада вице-премьера, министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба. Первый вопрос был посвящен реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития республики на 2017-2019 годы. На эти три года было запланировано освоить пять миллиардов 467 миллионов рублей. В 2017 году было профинансировано два миллиарда 585 миллионов рублей, в 2018 году – два миллиарда рублей и в 2019 году будет профинансировано в общей сложности один миллиард 600 миллионов рублей.

В целом, освоение финансовой помощи ежегодно проходит в полном объеме, и соответственно в текущем году будет точно такая же ситуация. В связи с небольшими корректировками в программе в течение года, на Межправительственной комиссии была утверждена новая и окончательная редакция программы, по которой она и завершится. Были оговорены технические моменты по финансированию в конце года, и все это было зафиксировано в протоколе Межправительственной комиссии, для того чтобы максимально эффективно и с соблюдением необходимых мер это было проведено.

Адгур Ардзинба на прошедшем в Сухуме заседании Межправкомиссии озвучил уже утвержденные на предыдущем заседании принципы и подходы к формированию будущей Инвестпрограммы. В ее основу заложен ориентир на устранение инфраструктурных проблем социально-экономического развития Абхазии, в том числе реального сектора экономики, привлечение частных инвестиций. Речь идет о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов энергетической, коммунальной и инженерной инфраструктуры.

После того как все инфраструктурные проблемы будут решены, всем будет легче заниматься предпринимательской деятельностью.

- Именно этим отличается нынешняя Инвестпрограмма в сравнении с прошлыми?

- Нет, на самом деле, каждая Инвестпрограмма, которая раньше называлась Комплексным планом социально-экономического развития Абхазии, была ориентирована именно на устранение инфраструктурных ограничений. Просто сейчас эта работа более структурированная, и этот принцип, наконец-то, закреплен формально.

Вторым принципом закрепили осуществление государственной поддержки инвестпроектов реального сектора экономики, а также реализацию механизмов по созданию благоприятного инвестиционного климата для привлечения частных инвестиций и создания дополнительных рабочих мест.

Третий принцип – это завершение строительства объектов, в том числе объектов социальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялась за счет средств Инвестпрограммы 2017-2019 годов. Это говорит о том, что работы по строительству продолжаются, и некоторые объекты, которые были включены в программу прошлых двух лет, уже начаты, но завершение их строительство предусмотрено в рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 годы. Это переходящие объекты. Такой принцип закладывает в себя то, чтобы строительство не прерывалось и было завершено.

- Какие объекты перешли на следующие годы?

- Всего переходит 17 мероприятий. Они все связаны, в основном со строительством, также с созданием земельного кадастра, кадастра недвижимости. В саму Инвестпрограмму на 2020-2022 годы включены 109 мероприятий. 87 из них - это объекты, которые будут совершенно новыми и направлены на устранение инфраструктурных проблем. Общая сумма на три года в этой сфере запланирована в объеме трех миллиардов рублей. 50 объектов из них будет в сфере транспортной инфраструктуры, пять – в электросетевой, три – в сфере благоустройства и инженерной инфраструктуры. Двадцать объектов будет направлено на водоснабжение и водоотведение на сумму один миллиард рублей. Предстоит немалый объем работы. Общая сумма всей Инвестпрограммы 2020-2022 составляет 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда на каждый год.

- То есть, наши профильные организации будут менять сети и дальше?

- Да, естественно, организация "Водоканал" будет продолжать свою работу, плюс к этому предусмотрено создание новой системы водоснабжения в отдельных селах Абхазии. Отдельно хотел бы выделить одно крупное мероприятие – это объект Республиканской детской больницы. В течение ближайших трех лет эта задача должна быть реализована полностью.

- Где этот объект будет строиться?

- Пока обсуждается строительство детской больницы на примыкающей к Республиканской больнице территории. Такое предложение обусловлено соображением удобства.

- Не могли бы назвать несколько объектов в сферах, о которых вы говорили?

- Предусмотрен ремонт автомобильных дорог в Сухуме и в районах Абхазии. Общий объем финансирования на это предусмотрен в сумме один миллиард рублей. В рамках автодорожной инфраструктуры будут заложены средства на освещение республиканской трассы на участке Сухум - Очамчыра. В области энергетики будет осуществлен капитальный ремонт подстанции "Сухум 1", подстанции на 110 киловольт в Гудауте, будет производиться ремонт распределительных сетей.

Запланировано продолжение благоустройства парка принца Ольденбургского в Гагре. В Инвестиционную программу также заложены проектно-изыскательские работы по строительству пенитенциарного учреждения (тюрьмы - ред.).

В течение трех лет вполне вероятно какие-либо корректировки по решению Межправительственной комиссии в случае необходимости. Возможно, что будет не 109 мероприятий, как заявлено, а больше или меньше. Время покажет.

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