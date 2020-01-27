Инфекционная угроза: Минздрав Абхазии рассказал о ситуации с гриппом и коронавирусом

О том, сколько пациентов поступило за выходные в медучреждения Абхазии с ОРЗ, сколько летальных исходов, стоит ли опасаться коронавируса из Китая и почему медики настоятельно рекомендуют прививаться, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии приняло меры по профилактике гриппа и ОРВИ по эпидемическим показаниям на 2020 год. Как уточнила начальник Управления лечебно-профилактической помощи Минздрава республики Саида Делба на пресс-конференции в Сухуме, руководство ведомства издало приказ о введение ограничительных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях страны до 27 марта включительно.

Бадри Есиава, Sputnik

Усиление режима

Согласно этому приказу, с 27 января посетителей будут пускать к пациентам только при экстренной необходимости и по согласованию с лечащим врачом. Помимо этого, усиливается санитарный режим: весь медперсонал обязан работать в средствах индивидуальной защиты – масках и перчатках, в больницах будут проводить три раза в день влажную дезинфекционную уборку. Также во всех поликлиниках и на первичных приемах будут проводить постоянную дезинфекцию воздуха ультрафиолетовой обработкой.

"На сегодняшний день все больницы, стационары, в частности Республиканская больница, детская Республиканская больница обеспечены противовирусными препаратами, антибиотиками и растворами – все что необходимо для ведения больных с осложненными формами заболевания. Что касается тест-систем, они будут проводиться только по показанию врача, но не по желанию пациента", - отметила Делба.

Центральные районные больницы, которые находятся на дотации районных администраций, также обеспечены медикаментами, но в случае дополнительных нужд, в Минздрав будут направляться заявки.

Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик проинформировала журналистов об эпидемиологической обстановке в стране, которая, по ее словам, не носит критический характер. За последние два дня в медучреждения республики обратилось 250 пациентов, из них 201 – дети.

"Из этого можно сделать вывод, что это сезонный подъем острых респираторных заболеваний, в число которых входит и ангина, и заболевания верхних дыхательных путей, в том числе, наверное, и пневмония есть. В основном, это дети, которые в связи с погодными условиями чаще перегреваются и переохлаждаются", - уверена Скорик.

Помимо маленьких пациентов, в больницы попадают и взрослые, нередко с осложненными формами пневмонии не вирусной этиологии.

"Это запущенная форма бактериальной пневмонии. То есть больные самостоятельно лечатся дома, а потом обращаются в медучреждения с осложнениями. Врачи не всегда в таких случаях могут помочь. По этой причине на сегодняшний день у нас два случая с летальным исходом у взрослых – один пациент умер уже в Сочи, один - в Республиканской больнице", - с сожалением отметила Скорик.

Эпидемиологическая ситуация в стране годом ранее была намного сложнее и тогда пришлось вводить карантин, подчеркнула Скорик. Она также поделилась данными по смертельным случаями в соседней с Абхазией Грузии, где с декабря 2019 года по январь 2020 года погибло три человека от штамма вируса гриппа "Б".

По приказу министра здравоохранения и соцобеспечения Тамаза Цахнакия во вторник 27 января к государственной границе по реке Ингур отправят передвижную флюорографию для обследования тех, кто пересекает границу.

Главный санитарный врач Абхазии рекомендовала населению обращаться к врачам при высокой температуре, а не заниматься самолечением. Для того, чтобы избежать заболевание Скорик посоветовала пользоваться респиратором, если по близости находится больной, избегать мест большого скопления людей, проводить полоскания рта и носовой полости, применять оксолиновую мазь, принимать витамины.

Тенденция к увеличению

Главврач городской детской поликлиники Ада Абухба рассказала, что к 14:00 понедельника количество больных респираторными заболеваниями значительно выросло.

"С утра сегодняшнего дня, к 14:00 к нам поступило 56 детей. У нас есть четверо пациентов с пневмонией, их состояние среднетяжелое. Но эти цифры пока не позволяют сказать, что мы подошли к эпидемиологическому порогу, когда приказом вводится карантин", - сказала Абухба и напомнила, что при необходимости медики могут приехать на дом для обследования ребенка, если его родители обратятся в регистратуру детской городской поликлиники.

Врач-педиатр Республиканской детской больницы Диана Эмухвари подтвердила увеличение количества пациентов за последние три дня, чего не наблюдалось в декабре и до 24 января.

"За три дня выросло общее количество обращений, в том числе, повторных. С ОРВИ 139 случаев. Сегодня утром у нас был первый положительный экспресс-тест на грипп "А" (свиной грипп-прим.). Если говорить об эпидемии, когда количество заболевших должно превышать 20% от общего числа населения, этот порог не пройден, но я бы хотела отметить, что тенденция нарастает", - сказала Эмухвари.

По прогнозам главного терапевта Абхазии Анжелы Арчелия, пик острых респираторных заболеваний выпадет на февраль 2020 года. По статистике всплеск инфекций, превышающие обычные сезонные показатели, происходит каждые три года.

Одной из главных проблем Арчелия называет отсутствие четкой лабораторной диагностики.

"Мы ежедневно осматриваем около 50 пациентов с гипертермией, из них мы отсеиваем пациентов с осложнениями – пневмонией, бронхитом и стационируем их. Те два пациента, которые погибли от пневмонии – одна пациентка умерла от осложнений этого заболеваний - тромбоэмболии, второй скончался вчера от осложнения гриппозной пневмонией. Поступили они в крайне тяжелом состоянии, с содержанием кислорода в крови ниже 30%. У здорового человека сатурация на уровне 95%", - рассказала Арчелия.

К понедельнику 27 января на стационаре находятся 25 пациентов с пневмонией, трое из которых в крайне тяжелом состоянии.

Опасность с востока

В конце декабря 2019 года в китайского городе Ухань вспыхнула пневмония неизвестного происхождения.

Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, общее число заразившихся новым типом вируса в Китае достигло почти трех тысяч человек, более 80 скончались.

Людмила Скорик объяснила, что у коронавируса около 30 штаммов и только пять из них распространяются среди людей. Чаще всего коронавирусами болеют летучие мыши и енотовидные собаки.

"В настоящий период Китай столкнулся с одним из коронавирусов, который приобрел измененные функции и начал передаться от человека к человеку, чего не было зафиксировано в прошлые годы. Сейчас в Китае проводят очень мощные ограничительные мероприятия", - рассказала Скорик.

Она отметила, что по некоторым источникам, вирус мог попасть в организм человека во время традиционного праздника в городе Ухань, когда люди употребили в пищу термически необработанное мясо змеи, которая могла питаться летучими мышами. В виду того, что это густонаселенный город, вирус стал быстро распространяться.

Определенные меры защиты приняты и в России, особенно в аэропортах, которые имеют прямое авиасообщение с городами Китая. С помощью тепловизоров выявляются люди с повышенной температурой, затем они помещаются в карантин на две недели под надзор медиков. Информацией о подтвержденных случаях выявления коронавируса по Краснодарскому краю, Скорик не обладает.

Она призвала жителей Абхазии отказаться от поездок в Китай хотя бы в период пика заболеваемости.

Анжела Арчелия рассказала о первичных симптомах при коронавирусе. В первую очередь, это высокая температура, сильная головная боль, тошнота, рвота, диарея, конъюнктивит. Погибают пациенты обычно из-за полиорганной недостаточности - тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма на заболевание.

Прививки "раздора"

В Абхазии по-прежнему не утихают споры о том, надо прививаться или нет. Медики настаивают на необходимости этого метода профилактики, но их мнение разделяют далеко не все.

Несмотря на это, по мнению Саиды Делба, в Абхазии не все так плохо в этом направлении.

"Наши педиатры активно работают для того, чтобы разъяснить людям важность прививок. Министерство здравоохранения им в этом содействует. У нас нет закона об обязательном прививании детей и единственное, что мы можем - это принять отказ от родителей и заявление о том, что они берут всю ответственность на себя. Для нас, конечно, это большая проблема и сказать, что мы в ближайшее время решим эту проблему, я не могу", - сказала Делба.

В соседней с Абхазией Грузии в 2019 году было зафиксировано 22 смертельных случая от гриппа штамма "А" и вакцина – это то, что поможет защититься от этого заболевания, подчеркнула Людмила Скорик.

Делба согласилась с коллегой и добавила, что в республику поставляют только качественные и проверенные вакцины, как европейского, так и российского производства.

Главврач городской детской поликлиники Ада Абухба рассказала, что за эпидемиологический период в поликлинике привито около 800 детей, но могло быть гораздо больше.

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