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Вирус заставил ускориться: больницу в Китае построят за шесть дней вместо десяти

© AFP 2019 / STR
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Sputnik Абхазия
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В новой больнице в городе Ухань смогут разместить до тысячи пациентов, заразившихся коронавирусом нового типа.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. В китайском городе Ухань, где произошла вспышка коронавируса нового типа, власти решили построить больницу для заразившихся. Возводить здание планировалось стахановскими темпами - за 10 дней. Но вскоре подрядчики решили, что управятся и за шесть, пишет газета South China Morning Post

Строительство больницы началось утром 24 января. Тогда местное телевидение сообщало, что оно должно завершиться к 3 февраля. Однако уже днем сроки были пересмотрены. 

"У нас нет времени. Мы должны будем предоставить объект для приемки через шесть дней", - завил изданию ответственный за строительство подрядчик.

На стройке задействовано несколько сотен рабочих, которым платят в три раза больше их обычной дневной зарплаты, чтобы стимулировать ускорение процесса. Площадь больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до тысячи пациентов, заразившихся коронавирусом. 

Опасный вирус

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. 

© Видео Sputnik/RUPTLY/AP
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По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830. Умерли 26 пациентов, из них 24 в провинции Хубэй, двое – за ее пределами.

Зафиксированы случаи заболевания в Гонконге, Макао и на Тайване. Кроме того, выявлено несколько случаев за пределами КНР: в США, Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре.  В Амурской области России, которая граничит с Китаем, из-за коронавируса введен режим повышенной готовности по профилактике заболевания. 

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