"Будем выживать": как отключения света сказываются на жизни в Абхазии

С 27 января в Абхазии начались веерные отключения света. Ограничения будут действовать до начала перетока электроэнергии с территории России.

Как отключения сказываются на учебных заведениях, больницах, учреждениях культуры и обезьяньем питомнике - читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Все в штатном режиме

Отключения электричества - это неудобства для всех жителей Абхазии. Но государственные учреждения республики продолжают свою работу.

Перебои в подаче электроэнергии на работе больниц сказаться не должны. Как рассказали в пресс-службе Минздрава, если на время веерных отключений запланированы операции, то их все равно проведут – в больницах установлены дизельные генераторы.

"У нас есть дизельный генератор, при необходимости будем включать. Если нужна срочная операция, то проблем со светом не будет. Конечно, есть отрицательные моменты. Но мы пережили войну. Не думаю, что это сильно скажется на нас всех. Будем как-то выживать в этих условиях", – рассказал главврач Гудаусткой районной больницы Хаджарат Шамба.

Учение - свет

Школы и детсады Абхазии, несмотря энергокризис, также продолжают работу. В сухумском детском саду "Алашара" ("Свет" – ред.) свет отключают с 15:00 до 17:00. Это время, когда дети просыпаются после дневного сна.

"Безусловно, когда в комнате есть свет, настроение у ребенка намного лучше, он бодрый. Но нельзя сказать, что отключение сильно сказывается на нас. Сад работает с 8 утра. До 15 часов мы успеваем сделать все основные дела, приготовить еду. А так, пока нет света, за два часа тепло не улетучивается. На детях это не сказывается, мы придумываем им игры", – рассказала директор сада Мадина Тужба.

Сложнее ситуация со школами. Проблем нет только в тех, где уроки заканчиваются до наступления темноты. Однако некоторым учебным заведениям приходится работать в две, а то и в три смены.

В Сухумской школе №2 имени Пушкина учебный процесс проходит в три смены. Дневные отключения здесь переносят нормально. А вот отсутствие света после 17 часов уже мешает всерьез.

"График отключения не совсем понятен. В Сухуме отключают либо с 15:00 до 17:00, либо с 17:00 до 19:00, либо с 19:00 до 21:00. Если с 15:00 до 17:00 отключают, то для нас нормально. В классах светло, до 17:00 еще приемлемо проводить уроки. У нас окна плотно закрыты, тепло продержится часа два. Единственная проблема – отсутствие воды. Но, если же отключают с 17:00 до 19:00, то мы уже не сможем проводить уроки. Вторая смена заканчивается в 18:15", – подчеркнула директор Ирина Повирскер.

По ее словам, дирекции школы, скорее всего, придется писать письмо в городской отдел образования с просьбой сократить уроки.

"На прошлой неделе в среду и в пятницу отключали свет, и нам пришлось с шестого урока детей отпускать. Потому что проводить уроки с фонариками – неудобно. Мы, наверное, будем обращаться, чтобы нам как-то поменяли график. Мы же не можем постоянно отпускать детей с уроков. Наверное, нам придется как-то сократить все уроки, чтобы не пропадали те, которые длятся до шести вечера. Это проблема не только у нас, но и у других, где есть вторая смена", – добавила директор Сухумской школы №2.

Без света представление

Труднее всех приходится театрам Абхазии. В центре Сухума свет выключают именно в то время, когда традиционно идет спектакль – с 19:00 до 21:00.

В Русском театре драмы пока не идут вечерние спектакли, тем не менее, сотрудники испытывают на себе все неудобства веерных отключений.

"От отключений страдают все. Сейчас не идут вечерние спектакли. Но в самом разгаре выпуск премьеры "Оскар". 6 и 7 февраля мы должны сыграть премьерные спектакли. Режиссер из Москвы Сергей Ефремов находится здесь. У него очень плотный репетиционный график. Естественно, репетиции сопряжены со светом, со звуком. И на те два часа, что каждый день будут выключать свет, нам нужно будет задействовать дизельный генератор, потому что мы не можем позволить себе с 19 до 21 часа ничего не делать. Иначе мы не успеем выпустить премьеру", – рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Однако дизельный генератор – недешевое удовольствие. Тем более, что театрам самим приходится находить средства для закупки топлива.

"Конечно, это большие расходы. Но ничего не поделаешь. Мы понимаем, какие проблемы существуют в сфере электроэнергетики Абхазии. Но нам непросто, это большие расходы. Государство не выделяет денежные средства для использования дизельного генератора. Это деньги, которые мы зарабатываем и имеем на своем спецсчету", – пояснил Хинтба.

Веерные отключения приносят не только неудобства, но и несут угрозу для оборудования. По словам замдиректора по связям с общественностью и СМИ Абхазского драматического театра Шарида Тужба, перебои с электричеством отрицательно сказываются на технике.

"Софиты, музыкальное и световое оборудование может сгореть из-за постоянных отключений и включений электричества", – отметила она.

Пока непонятно как долго театры смогут себе позволить освещать помещения автономно. Им остается только надеяться на переток электричества из России.

"Мы как добросовестные плательщики за потребленную электроэнергию, конечно, ждем, что вопрос решится, наладят переток из России, и мы сможем полноценно работать", – добавил гендиректор РУСДРАМа.

Неудобно, как и людям

Не лучшим образом двухчасовые отключения света сказываются и на жизни подопечных Сухумского питомника обезьян.

"Все лаборатории работают на электроэнергии. Но, в первую очередь, вольеры с обезьянами отапливаются электрическими приборами. С отключением света в вольерах сразу же становится холодно, температура резко понижается. Да и потом, когда дают свет, помещение согревается медленно. Батареи быстро остывают, нагреваются долго", – пояснила заведующая Научно-приматологическим музеем питомника Альдона Салакая.

Сегодня в питомнике около 600 приматов. Есть определенные виды обезьян, которые нуждаются в тепле даже в таких климатических условиях, как в Абхазии. Идеальная температура для обезьян, как и для людей, это 25-27 градусов тепла.

Обезьяны подобны детям. Зимой они часто болеют. Более всего подвержены заболеваниям макаки-резус и японские макаки.

"Хоть мы и обеспечены лекарствами, но, если начнется эпидемия, то это будет проблематично. Лучше всего, конечно, пережить отключения света без последствий", – добавила Салакая.

С 27 января во всех районах Абхазии проводятся веерные отключения света два раза в день по два часа.

Режим веерных отключений вводится в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России.

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