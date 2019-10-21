Лазба рассказал, почему не публикуются списки должников за электроэнергию

Директор филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба в интервью радио Sputnik рассказал о том, почему идея публиковать списки неплательщиков за электроэнергию не была претворена в жизнь и чем их решили заменить.

В 2018 году на совещании руководства РУП "Черноморэнерго" с представителями районных энергокомиссий министр экономики Абхазии посоветовал ведомству для повышения сбора за электричество публиковать списки должников. По словам директор филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Инала Лазба, эффекта от таких списков будет мало.

"Это вопрос практической реализации. Например, в одном из районов 30 тысяч абонентов, которые не платили за электричество более трех лет. Смысл публикации такого большого списка теряется. Ведь публикация списка рассчитана на социальный эффект, воздействовать как-то на неплательщиков. Но когда такое количество людей, получается публикация ради публикации. Мы решили трансформировать эту идею, потому что эффективности в публикации не видим", - сказал Лазба.

Он отметил, что вместо списка должников за электроэнергию решили создать личный кабинет для каждого абонента на сайте ведомства. В нем можно будет увидеть информацию о своих долгах и свою статистику. Личный кабинет планируют запустить к середине 2020 года.

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