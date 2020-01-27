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Береговая оборона: военные ЮВО в Абхазии выполнят стрельбы по динамическим мишеням

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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На полигоне Нагвалоу в Абхазии начались полевые выходы подразделений военной базы Южного военного округа.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) приступили к полевым выходам на полигоне Нагвалоу в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Целью учебы является отработка взаимодействия мотострелковых, танковых, артиллерийских и инженерно-саперных подразделений при ведении маневренной обороны береговой линии", - говорится в сообщении.

В ходе огневой подготовки военнослужащие выполнят боевые стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ, минометов "Сани", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также автоматов и пулеметов Калашникова. Для создания обстановки, приближенной к боевой, будут использованы статические и динамические мишени.

Для проведения занятий подготовлено свыше 500 мишеней и около 150 тысяч боеприпасов различного типа.

В тренировках участвуют более 500 военнослужащих, задействовано порядка 200 единиц военной техники и крупнокалиберного вооружения, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация". Полевые выходы подразделений продлятся до конца февраля.

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