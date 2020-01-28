Защита Тарсман обжаловала возвращение дела в Генпрокуратуру

Гудаутский суд решил вернуть уголовное дело в Генпрокуратуру для предъявления более тяжкой квалификации преступления, адвокаты подсудимого не согласны с этим решением.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Дело обвиняемого в ДТП Хаджарата Тарсман, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия передано в Верховный суд для рассмотрения кассационной жалобы на определение Гудаутского районного суда о возвращении уголовного дела прокурору. Об этом Sputnik рассказал адвокат Хаджарата Тарсман Аслан Квициния.

"Суд по своей инициативе определил вернуть дело прокурору в связи с тем, что суд делает уклон на то, что состав преступления не по третьей части статьи 263 Уголовного кодекса Абхазии ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека") а по четвертой, то есть ("Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека")", - говорит адвокат.

26 декабря 2019 года Генеральная прокуратура Абхазии распространила заявление, в котором отмечалось, что в ходе очередного судебного заседания по делу Хаджарата Тарсман был допрошен эксперт, давший показания о наркологическом освидетельствовании обвиняемого после задержания. После чего судья Борис Аргун принял решение о возвращении уголовного дела в Генпрокуратуру для предъявления более тяжкой квалификации преступления.

В пресс-службе Генпрокуратуры также уточнили, что на судебном заседании эксперт заявил о том, что обвиняемый на момент ДТП пребывал в наркотическом состоянии (под воздействием марихуаны), это подтвердили результаты освидетельствования. Сам Тарсман отрицает этот факт.

По версии следствия, 8 сентября 2018 года, примерно в 22:40, Тарсман, управляя автомобилем ВАЗ 21099 без водительского удостоверения и документов на машину, на 47 километре республиканской трассы нарушил требования правил дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с правительственной машиной. В ДТП погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.

Уголовное дело было возбуждено по статье 263 Уголовного кодекса Абхазии ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

11 сентября того же года Сухумский городской суд арестовал Хаджарата Тарсман на два месяца по делу об автокатастрофе, в которой погиб премьер-министр Абхазии.

21 октября ему предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

8 ноября 2018 года Сухумский городской суд рассмотрел слушание о продлении содержания под стражей Хаджарата Тарсман и принял решение продлить еще на один месяц и 15 дней содержание под стражей Хаджарата Тарсман.

16 ноября 2018 года кассационный суд изменил меру пресечения Хаджарату Тарсман и отправил его под домашний арест. Согласно УК Абхазии, продлевать домашний арест можно только на полгода, с истечением этого срока Хаджарат Тарсман был отпущен под подписку о невыезде.

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