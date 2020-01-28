Первая инициативная: ЦИК зарегистрировал группу по выдвижению Бжания в президенты

О своем намерении баллотироваться на пост президента сам Бжания заявил 13 января, на следующий день после того, как Рауль Хаджимба подал в отставку.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Аслана Бжания в качестве кандидата в президенты, передает корреспондент Sputnik .

На выборах в 2019 году кандидатом от оппозиции был Алхас Квициниа, во втором туре выборов он, как посчитал тогда ЦИК, занял второе место, уступив в гонке Раулю Хаджимба. В январе кассационная инстанция Верховного суда удовлетворила жалобу Квициниа на решение суда о признании действительными итогов второго тура выборов главы государства.

Изначально кандидатом от оппозиции на прошедших выборах должен был стать Бжания, Центральная избирательная комиссия Абхазии 5 июля зарегистрировала инициативную группу по его выдвижению, однако из-за болезни он не смог принять участие в выборах.

Первой на повторных выборах президента, которые пройдут 22 марта, для выдвижения кандидата на президентских выборах была зарегистрирована политическая партия "Акзаара" ("Единство"). Ранее председатель партии "Акзаара" Леонид Дзапшба заявлял Sputnik о своем намерении участвовать в предстоящих выборах главы государства.

Дзапшба был первым кандидатом, которого зарегистрировал ЦИК и на выборах, прошедших в августе 2019 года. Его партия подала в ЦИК документы в первый же день регистрации - 26 июня. В тот же день была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению в президенты Алмаса Джапуа.

На следующий день "подтянулась" группа по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии Астамура Какалия, за ними последовали инициативные группы за Астамура Тарба и Астамура Отырба.

1 июля ЦИКом была зарегистрирована политическая партия "Единая Абхазия", а 2 июля - партия "Амцахара", которая затем выдвинула в качестве кандидата в президенты Алхаса Квициниа. Еще через два дня были зарегистрированы три инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии Шамиля Адзынба, Артура Анкваб и Олега Аршба.

4 июля была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии Рауля Хаджимба, занимавшего тогда пост главы государства.

Выдвижение кандидатов на пост президента республики началось 22 января, за 60 дней до выборов. После поступления необходимых документов о выдвижении кандидата ЦИК должен зарегистрировать его в течение 10 дней. Заканчивается регистрация за 30 дней до дня всенародного голосования.

Кандидатов могут выдвигать политические партии или инициативные группы. В обоих случаях необходимы заявления самих кандидатов в президенты и вице-президенты о согласии баллотироваться, результаты тестирования кандидатов на предмет свободного владения национальным языком, сведения о размере и источнике доходов, биографические данные и автобиографии в письменном виде.

В случае если кандидата выдвигает инициативная группа, необходимо предоставление подписных листов (прошнурованных и пронумерованных с подписями инициативной группы). При этом количество подписей не менее 2000, но не более 2500.

Решение о проведении повторных выборов было принято 10 января после того, как кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов повторного голосования на выборах президента.

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