Снова первые: ЦИК зарегистрировал партию "Акзаара" для выдвижения кандидата в президенты

"Акзаара" одной из первых зарегистрировала в ЦИК своего кандидата на президентских выборах, прошедших в августе 2019 года.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала политическую партию "Акзаара" ("Единство") для выдвижения кандидата на президентских выборах, сообщила Sputnik секретарь ЦИК Абхазии Ануш Ходжикян.

Она добавила, что после регистрации в ЦИК партия должна провести съезд, на котором будет выбран потенциальный кандидат в президенты страны.

Ранее председатель партии "Акзаара" Леонид Дзапшба заявлял Sputnik о своем намерении участвовать в предстоящих выборах главы государства.

На выборах президента в 2019 году регистрация в ЦИК началась 26 июня. В этот день Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала политическую партию "Акзаара" по выдвижению Дзапшба, в тот же день была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению в президенты Алмаса Джапуа.

27 июня Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии Астамура Какалия. На следующий день были зарегистрированы еще две инициативные группы по выдвижению в кандидаты в президенты Астамура Тарба и Астамура Отырба.

1 июля ЦИКом была зарегистрирована политическая партия "Единая Абхазия", а 2 июля - партия "Амцахара", которая затем выдвинула в качестве кандидата в президенты Алхаса Квициниа.

Еще через два дня были зарегистрированы три инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии Шамиля Адзынба, Артура Анкваб и Олега Аршба.

4 июля была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии Рауля Хаджимба, занимавшего тогда пост главы государства.

На следующий день была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжания, который не смог принять участие в выборах по состоянию здоровья.

Во второй тур выборов в Абхазии вышли Рауль Хаджимба и Алхас Квициниа. ЦИК признал победителем Хаджимба, однако Квициниа затем оспорил результаты голосования. В январе 2020 года кассационная инстанция Верховного суда признала результаты выборов незаконными.

Повторные выборы главы государства назначены на 22 марта.

Выдвижение кандидатов на пост президента республики началось 22 января, за 60 дней до выборов. После поступления необходимых документов о выдвижении кандидата ЦИК должен зарегистрировать его в течение 10 дней. Заканчивается регистрация за 30 дней до дня всенародного голосования.

Кандидатов могут выдвигать политические партии или инициативные группы. В обоих случаях необходимы заявления самих кандидатов в президенты и вице-президенты о согласии баллотироваться, результаты тестирования кандидатов на предмет свободного владения национальным языком, сведения о размере и источнике доходов, биографические данные и автобиографии в письменном виде.

В случае если кандидата выдвигает инициативная группа, необходимо предоставление подписных листов (прошнурованных и пронумерованных с подписями инициативной группы). При этом количество подписей не менее 2000, но не более 2500.

Ранее свое намерение баллотироваться выразили экс-министр внутренних дел Леонид Дзяпшба и депутат Парламента, лидер Блока оппозиционных сил Алсан Бжания.

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