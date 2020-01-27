Политолог о выборах в Абхазии: сила протеста против власти комфорта

Политолог Беслан Камкия в интервью Sputnik поделился мнением о том, как нужно подготовиться к повторным выборам президента Абхазии и о том, какие силы будут представлять кандидаты на выборах 22 марта.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. На предстоящих выборах президента Абхазии кандидаты будут представлять две полярные политические силы, сказал в интервью радио Sputnik заведующий кафедрой теории права Сочинского института РУДН, политолог Беслан Камкия.

"Среднего слоя, который не настроен на революционные перемены, практически нет. Остается протестная сила, и та сила, которая имеет некие активы, обладает доступом к власти и собственности. Мне кажется, что такая поляризация имеет место", - подчеркнул политолог.

Недовольные своим социальным положением люди будут выставлять несколько кандидатов в президенты, также поступят и их оппоненты, считает Камкия.

"Игроки будут представлены исходя из социальных интересов групп, их две. Две стороны - это те, которые сегодня имеют комфортный статус, и те, которые обделены, остались и безработными и без средств к существованию. Конфликтная ситуация будет отражаться на выборе кандидатов в президенты", - отметил он.

Политолог считает, что до повторных выборов президента Парламент должен усовершенствовать закон "О выборах президента Абхазии".

"Стабилизацию сейчас нужно выдержать на том основании, чтобы выстроить понятное избирательное законодательство, ту самую статью 19 (закона о выборах президента Абхазии – ред.), чтобы не было туманности изложения текста, а также выступать за то, чтобы избирательная власть была независимая, объективная. Большая ответственность лежит и на исполнительной власти, которая должна обеспечить выборы. Все сейчас должны взяться за то, чтобы все это было реализовано в правовом русле. Но выдержат ли этот экзамен – сложно сказать", - подчеркнул политолог.

На данный момент достаточно внести изменения в статью 19 закона "О выборах президента Абхазии", говорит Камкия.

"В принципе времени достаточно для того, чтобы мобилизоваться и внести поправки в законодательство. В Парламенте достаточно интеллектуального потенциала для того, чтобы были исправлены моменты, вызывающие споры. Я не согласен с мнением о том, что нужно менять весь закон "О выборах президента Абхазии", - заметил Камкия.

Ранее председатель ЦИК Тамаз Гогия сообщил о том, Центральная избирательная комиссия Абхазии направила свои предложения к закону "О выборах президента Абхазии" в Парламент страны.

В частности речь идет о поправках статьи 19, касающейся повторного голосования в случае второго тура. Согласно этой статье, победителем во втором туре выборов считается кандидат, набравший больше голосов, чем было подано против него. При этом в ней не уточняется, следует ли суммировать голоса "против всех" с голосами проигравшего кандидата.

Повторные выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято 10 января после того, как кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов повторного голосования на выборах президента.

О своем участии в предстоящих выборах президента уже заявили лидер оппозиции, депутат Парламента Аслан Бжания и председатель политической партии "Акзаара" Леонид Дзапшба.

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