Отстранен от должности милиционер, обвиняемый в насилии над фигурантом дела Мирцхулава

Следствие намерено добиваться изменения меры пресечения для старшего лейтенанта милиции Аслана Сангулия на более строгую.

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Оперуполномоченный уголовного розыска МВД Абхазии Аслан Сангулия отстранен от должности по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия к Нугзару Папава - одному из фигурантов дела о похищении Омара Мирцхулава, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Решение об отстранении старшего лейтенанта милиции Аслана Сангулия приняла Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда, уточняет Генпрокуратура.

"Основанием для внесения представления в Верховный суд послужил отказ суда первой инстанции от 14 ноября 2019 года в отстранении от должности обвиняемого Сангулия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело по факту превышения полномочий со стороны Сангулия было возбуждено 6 ноября 2019 года.

Определение суда Кассационной инстанции по уголовным делам вступило в силу, орган расследования направил в МВД копию данного решения с требованием отстранить Сангулия от занимаемой должности.

Следственное управление Генпрокуратуры продолжает расследование уголовного дела в отношении Сангулия, "в ближайшее время будет решен вопрос о изменении меры пресечения на более строгую", добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в отношении Нугзара Папава, который, по версии следствия, пострадал от действий Сангулия, возобновлено уголовное дело по подозрению в причастности к похищению Омара Мирцхулава.

Папава был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В июле прошлого года Нугзар Папава был арестован судом города Сухум на два месяца, однако позже уголовное преследование в отношении него было прекращено.

Омар Мирцхулава был похищен в апреле 2019 года, спустя три месяца ему удалось сбежать из плена. Затем по уголовному делу о похищении Мирцхулава были задержаны несколько человек. Один из задержанных - Анзор Тарба погиб, находясь в служебном кабинете в здании МВД Абхазии.

Позже на сотрудников МВД завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, которое "выразилось в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу и повлекло за собой смерть последненего".

Подозреваемые милиционеры были объявлены в розыск, но затем добровольно явились в следственные органы.

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