Почти на 100%: паспортизация населения Абхазии подходит к концу

МВД Абхазии сообщает, что все подразделения паспортного управления готовы к приему заявлений от граждан, которые еще по той или иной причине не успели обменять свой паспорт, и выдаче готовых документов.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Выдача новых образцов внутренних абхазских паспортов населению Абхазии подходит к концу, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

"В целом по республике на сегодняшний день принято в производство 148 тысяч 106 заявлений на обмен общегражданского паспорта, выдано уже прядка 141 тысяч паспортов. 1927 документов готовы к выдаче – паспортные службы ждут граждан", - говорится в сообщении. Таким образом, новые документы получили 95% граждан, подавших заявки.

Самую большую активность показали жители Сухума, Гудауты и Гагрского района. Жители столицы получили более 44 с половиной тысячи паспортов, около – 24 с половиной тысяч граждан получили паспорта в Гудаутском районе и более 27 тысяч - в Гагрскомм районе.

МВД республики напоминает, что при замене паспорта немаловажно наличие домовой книги.

"Это необходимо для того, чтобы поставить отметки о прописке в новом паспорте и соответственно в самой домовой книге. Упрощен способ проверки готовности паспортов. Гражданам при сдаче документов выдаются 19-значные номерки, с помощью которых у населения есть возможность проверить готовность паспорта, перейдя на официальный сайт МВД РА", - отмечает ведомство.

Министерство внутренних дел республики сообщает, что для получения или обмена общегражданского паспорта возможен выезд инспектора паспортного подразделения.

"Данная услуга предоставлена недееспособным людям, у которых нет возможности выехать в паспортный стол для осуществления необходимых процедур" ,- говорится в сообщении.

Выдача новых паспортов гражданам Абхазии началась в мае 2016 года. Документы имеют высокую степень защиты и соответствуют международным стандартам. Они изготовлены на российском предприятии "Гознак". Процесс паспортизации был инициирован правительством Абхазии в 2014 году. Причиной замены старого образца общегражданского паспорта на новый стали массовые нарушения, связанные с выдачей паспортов, в частности, грузинскому населению в приграничных с Грузией районах Абхазии.

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