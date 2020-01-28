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Село Баслата

Виноват оползень: "Водоканал" объяснил причину отключения воды на Турбазе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Подача питьевой воды в районе Турбазы в столице Абхазии была прекращена в воскресенье 26 января.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Отключение подачи питьевой воды в районе Турбазы в Сухуме связано с аварией на участке в Верхнем Кяласуре, сообщил в интервью радио Sputnik главный инженер МУП "Водоканал" Мераб Анкваб.

Село Верхняя Эшера в Сухумском районе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дело в трубе: почему в Сухуме неизбежны отключения воды

"Дело в том, что здесь оползневый участок, в воскресенье земля поползла и разорвала трубу. Со вчерашнего дня мы восстанавливаем этот участок. Думаю, мы сегодня закончим ремонт, но от насосной станции до резервуара около двух часов будет подниматься вода. Резервуар должен заполниться и к двум ночи, и тогда уже вода уже будет поступать в город", - объяснил он.

По словам Анкваб, веерные отключения света и скачки электроэнергии влияют на работу насосных станций и другого электрооборудования, отвечающего за водоснабжение.

"Теоретически опасности подвержено все электрооборудование, начиная от вакуумных выключателей, заканчивая двигателями и регулирующими устройствами. Наши операторы изучили график отключения света и за несколько минут до его отключения, выключают все агрегаты. Это определенная степень защиты техники", - объяснил он.

С 27 января в Абхазии ввели веерные отключения света два раза в день по два часа.

Режим был введен в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где сильно понизился уровень воды.

Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет предельной отметки в 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу. Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России.

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