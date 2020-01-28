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Новый абхазский паспорт

В МВД рассказали, чего лишаются граждане без нового абхазского паспорта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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К концу января 2020 года по всей Абхазии выдано около 141 тысячи паспортов гражданина республики нового образца. 

СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Бадри Есиава. О том, чего лишают себя граждане Абхазии, которые не торопятся с подачей документов на оформление паспорта нового образца, рассказал журналистам первый замначальника паспортного Управления МВД Абхазии Вадим Квадзба.

"На сегодняшний день старый бланк паспорта гражданина Абхазии даже не удостоверяет личность. Он пригоден только для обмена. Например, пожилой человек не сможет пройти регистрацию, получать пенсию. Гражданин без нового образца абхазского паспорта ограничивает себя, в том числе, в возможности оформить на себя недвижимость, автомобиль и так далее", - отметил Квадзба.

Он добавил, что в целом по всей стране принято в производство 148 тысяч 106 заявлений на обмен общегражданского паспорта, выдано около 141 тысячи паспортов. Одна тысяча 927 документов готовы к выдаче – паспортные службы ждут граждан.

Самыми активными оказались жители Сухума, Гудауты и Гагрского района. Более 44 тысяч паспортов получили жители столицы, около – 24 тысяч 529 граждан получили паспорта в Гудаутском районе и более 27 тысяч 130 в Гагрскомм районе. 

Паспорт гражданина Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам Квадзба, согласно инструкции, в среднем на оформление нового абхазского паспорта отведено 15 дней, но если у гражданина нет никаких проблем с документами, то этот срок может сократиться до 5-7 дней.

"Для лиц абхазской национальностей, представителей народа Абаза, репатриантов все это делается быстро. Однако для лиц грузинской национальности – немного проблематично, так как проводится соответствующая проверка и принимается решение", - уточнил Квадзба.

Выдача новых паспортов гражданам Абхазии началась в мае 2016 года. Документы имеют высокую степень защиты и соответствуют международным стандартам. Они изготовлены на российском предприятии "Гознак". Процесс паспортизации был инициирован правительством Абхазии в 2014 году. Причиной замены старого образца общегражданского паспорта на новый стали массовые нарушения, связанные с выдачей паспортов, в частности, грузинскому населению в приграничных с Грузией районах Абхазии. 

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