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Олег Бушев

Помочь человеку с большим сердцем: стартовал аукцион в поддержку Олега Бушева

Facebook/Светлана Буш
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Житель Сухума Олег Бушев проходит лечение в московском Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, ему необходима пересадка сердца.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительная общественная организация "Киараз" открыла благотворительный аукцион в поддержку сухумчанина Олега Бушева, которому предстоит трансплантация сердца, сообщила Sputnik соучредитель фонда Камма Гопия.

"Мы не могли обойти такую ситуацию стороной и эту семью. Для начала мы выделили небольшую сумму, но когда поняли, что этого недостаточно, решили призвать на помощь общественность. Мать Олега очень самоотверженно борется за жизнь своего ребенка, и было невозможно оставить этот случай без внимания", - подчеркнула она.

Единственный лот аукциона – авторская кукла ручной работы мастера Асиды Ахуба "Клоунесса Анабель". Стартовая цена лота составляет 10 тысяч рублей, шаг аукциона – тысяча рублей. Торги будут проходить онлайн, на официальных страницах "Киараз" в Instagram и Facebook.

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Публикация от БОО "КИАРАЗ" (@kiarazaa)

19-летний Олег - студент Сухумского индустриального колледжа. В детстве ему был поставлен детстве диагноз ДЦП, но он никак не отличался от своих сверстников.

В мае 2019 года у него возникли проблемы со здоровьем, Олег стал быстро уставать, появилась боль в мышцах. В Республиканской больнице ему ошибочно диагностировали заболевание желудка и больше месяца лечили неправильно. Оказалось, недуг Олега была серьезнее: у него дилатационная кардиомиопатия, его сердце увеличено в несколько раз и функционирует как сердце пожилого человека.

© Foto / Олег Бушев
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Сухумские врачи посоветовали вывезти юношу за границу, так как лечить пациентов с таким диагнозом в республике не могут. Молодого человека обследовали в московском Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Выяснилось, что Олегу необходима пересадка сердца. Однако по российским законам операции подобного рода гражданам других государств не делают.

К ситуации подключился экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба, который поручил Министерству иностранных дел взять ситуацию под контроль. Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба отправил письмо в МИД России с просьбой оказать содействие Олегу Бушеву в получении российского гражданства в ускоренном порядке.

Сейчас Олег находится на лечении в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве. Его состояние значительно улучшилось.

В течение года специалисты будут следить за состоянием пациента. Врачи предупредили семью, что пока говорить об отказе от пересадки сердца рано, возможно, операцию все-таки придется делать.

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