Помочь возрождению футбола: фонд имени Дараселия создан в Очамчыре

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Благотворительный фонд имени футболиста Виталия Дараселия создан в Очамчыре, рассказал в интервью Sputnik начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Тимур Пачулия.

"Фонд организовали ветераны футбольной команды "Ерцаху" из Очамчыры и все кому небезразлична судьба нашего футбола. Стадион имени Виталия Дараселия находится в плохом состоянии, планируем привести его в порядок с помощью фонда", - сообщил он.

Тимур Пачулия выразил надежду на то, что удастся привлечь людей, которые помогут возрождению футбола в Очамчыре.

"Также планируем открыть музей Виталия Дараселия в его доме, к тому же нужно облагородить мемориал. Мы хотим помочь детскому футболу, создать академию футбола имени Виталия Дараселия. Планы у нас большие, но все зависит от того как будут продвигаться дела дальше", - заметил Пачулия.

По его словам, многие уже обращаются в фонд, узнают о планах. В том числе люди, находящиеся за пределами Абхазии.

Будущая звезда абхазского и всего советского футбола Виталий Дараселия начал тренироваться в семь лет в родном городе Очамчыра. Первый свой сезон в чемпионате Грузии он провел в 1974 году, забив в составе очамчырского "Амирани" 20 мячей. Дебютный матч в чемпионате СССР за динамовцев из Тбилиси Дараселия провел в 1975 году в игре против ташкентского "Пахтакора".

Самый главный гол в своей карьере Дараселия забил в финальном матче между "Динамо" Тбилиси и немецким клубом "Карл Цейсс" в финале Кубка обладателей Кубков в 1981 году. Всего за три минуты до конца основного времени матча он забил победный мяч.

Виталий Дараселия играл за команду "Динамо" Тбилиси (1975-1982 годы). Чемпион СССР 1978 года. Обладатель Кубка СССР 1976 и 1979 годов. Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА 1981 года. За сборную СССР он провел 22 матча и забил три гола. Участник чемпионата мира 1982 года. Чемпион Европы среди молодежных команд 1980 года.

Дараселия погиб в автокатастрофе 13 декабря 1982 года.

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