Вопрос финансирования: и.о. председателя Госкомспорта рассказал о футболе в Абхазии

Чемпионат Абхазии по футболу в 2019 году впервые за послевоенные годы был отменен из-за финансовых трудностей клубов, соревнование перенесли на весну 2020-го.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Финансирование футбола в Абхазии из резервного фонда правительства и президента изначально было неправильным, считает и. о. председателя государственного комитета по делам молодежи и спорту Идрис Кара-Осман-оглы.

По его словам, с 2020 года спортивные футбольные мероприятия будут финансироваться из бюджета Госкомспорта.

"Конечно, футбол в Абхазии сегодня находится в упадке, накопилось очень много проблем, которые из года в год не решались и сегодня они накрыли этот вид спорта лавиной. Я считаю, что изначально, система финансирования футбола была неправильной", - подчеркнул он.

И.о. Госкомитета по делам молодежи и спорту отметил, что процесс финансирования какого-либо вида спорта через профильный комитет происходит по отлаженной схеме.

"Готовятся заявки на проведение турниров, которые подаются в Минфин, который финансирует мероприятие, связанное с футболом. При финансировании через наш бюджет, все четко расписано: время и так далее. Но всегда возникает вопрос своевременного финансирования, так как у нас в республике тяжелая ситуация с финансами. Когда финансирование шло через резервные фонды правительства и президента, Федерация футбола обращалась, и им старались помогать, но не всегда получалось, потому что, помимо футбола, в республике возникает много иных проблем", - отметил Кара-Осман-оглы.

Он выразил надежду на то, что при новой системе финансирования, ситуация в футболе улучшится. Кара-Осман оглы уточнил, что будет понятно, как денежные деньги расходуются и какие результаты в итоге стоит ожидать.

По мнение нового и.о., также необходимо объединить силы и прийти к новой системе взаимоотношения Госкомспорта со спортивным организациями, в том числе с Федерацией футбола. Это касается и вопросов финансирования клубов. При этом Кара-Осман оглы напомнил, что, согласно мировой практике, футбольные команды в Абхазии являются частными и финансируются спонсорами.

Тем не менее необходимо искать новые варианты финансирования футбольных команд.

"В Абхазии администрации районов всегда помогали футбольным командам, конечно, не всегда это получается, средства ограничены. Конечно, нужно рассматривать различные варианты финансирования, для того чтобы процесс чемпионата не прерывался, мероприятия, которые запланированы, не срывались. Поэтому будет интересно рассматривать другие варианты финансирования, однако для этого опять же нужно время, мы сейчас на стадии формирования. В Абхазии есть специалисты, которые посвятили свою жизнь футболу, и понимают, в каком направлении надо двигаться", - отметил он.

Чиновник заметил, что бюджет ведомства на 2020 год находится на стадии уточнения и согласования с профильным ведомством исполнительной власти.

Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба 16 января подписал Указ о назначении и.о. председателя государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Идриса Кара-Осман-оглы.

В 2019 году впервые за послевоенное время был отменен очередной чемпионат и матчи на Кубок страны по футболу.

Старт матчей наметили на весну 2020 года. Из года в год количество команд, которые участвовали в чемпионате и Кубке становилось меньше, в этом году их осталось только четыре, в связи с чем и было принято решение о переносе игр. Причина как всегда в средствах, для многих команд содержать себя стало неподъемной задачей.

При этом совет Федерации футбола решил провести турнир для оставшихся четырех команд, чтобы они не теряли игровую практику.

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