Мяч в ауте: почему Абхазия осталась без ЧМ ConIFA-2020

Чемпионат мира по футболу ConIFA-2020 пройдет без сборной Абхазии. По какой причине национальная команда не поедет в Северную Македонию и как в будущем избежать пропусков крупных международных турниров - в материале Sputnik.

Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава сообщил, что Абхазия не будет участвовать в чемпионате мира по футболу ConIFA-2020 из-за недостаточного количества квалификационных очков в рейтинговой таблице и малого количества проведенных квалификационных игр.

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В пролете

Ежегодное общее собрание членов ConIFA прошло на острове Джерси в проливе Ла-Манш 26 января. На собрании провели жеребьевку, в результате которой определились 16 команд-участниц чемпионата мира 2020 года.

Среди сборных, которые поедут в столицу Северной Македонии Скопье не оказалось Абхазии. Эта новость стала неожиданной для любителей футбола в республике.

"Для меня было шоком, когда узнал о том, что наша команда не поедет на чемпионат мира, являясь и чемпионами 2016 года и призером прошлогоднего чемпионата Европы. Думаю, что этому способствовало непроведение чемпионата Абхазии и то, что наша команда не проводит товарищеские встречи. Можно сказать, что на данный момент у нас нет большого футбола", - сказал спортивный журналист Адгур Гунба.

По его мнению, для того чтобы такая ситуация не повторялась в будущем, необходимо возобновить чемпионат, обеспечить футбол в республике финансовыми возможностями.

Гунба отметил, что Абхазское государственное телевидение, на котором он работает, готовилось освещать спортивное мероприятие, и новость о пропуске чемпионата разочаровала всех.

Низкий рейтинг

Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава в интервью Sputnik сообщил о том, что сборная Абхазии не попала на предстоящий чемпионат мира из-за своего низкого рейтинга.

Он отметил, что если команда не заняла на последних соревнованиях первое или второе место, то она должна проявлять активность в течение года, проводя как можно больше квалификационных матчей, чтобы достичь высоких позиций в рейтинге.

"Сборные должны быть активны не только на чемпионатах Европы либо мира, а в течение года проводить хотя бы одну товарищескую игру. В противном случае команда имеет мало шансов квалифицироваться в следующих чемпионатах", - заметил Пагава.

Участие любой команды, которая не провела ни одной товарищеской игры за год, вне зависимости от рейтинга в турнирах, остается под вопросом, проинформировал вице-президент ConIFA.

"Одни команды могут быть выше по рейтингу, но если они не проводят квалификационные матчи, другие команды, пусть и ниже рейтингом, но при этом проводящие квалификационные игры, получают возможность выступать на турнирах", - объяснил Дмитрий Пагава.

Абхазия, которая испытывает трудности с финансированием, не сумела провести квалификационные матчи, поэтому национальная команда и не попала в число участников чемпионата мира, сообщил он.

"На сегодняшний день CоnIFA выходит на профессиональный уровень подготовки и, соответственно, к принятию к участию команд на турниры и чемпионаты, учитывая их статистику, рейтинговую систему, которой все должны следовать", - сказал он.

Реакция игрока

Полузащитник сборной Абхазии по футболу Шабат Логуа в интервью Sputnik рассказал об опасениях, которые были у игроков национальной команды касательно участия в чемпионате мира.

"Мы приблизительно знали, что можем не попасть на чемпионат мира, потому что были разговоры о том, что сборная Абхазии должна провести товарищеские матчи, которые будут засчитаны. Мы все, конечно, очень расстроены. Но ожидалось, что, возможно, мы не попадем, несмотря на то, что мы были в верхней части рейтинга, из-за отсутствия товарищеских матчей опускаемся", - рассказал он.

Для того, чтобы состоялись товарищеские матчи, необходимо было провести сборы, на что финансов не было, сказал Логуа.

"У нас даже чемпионата Абхазии по футболу не было, поэтому не получилось собрать сборную. Если национальная команда будет проводить хотя бы три-четыре матча на домашнем стадионе, это будет очень хорошо для тех, кто любит футбол, следит за сборной Абхазии и будет какой-то стимул для детей да и для нас", - подчеркнул он.

Финансирование по-новому

Федерация футбола Абхазии пока не комментирует ситуацию, еще не удалось получить и мнение тренеров сборной страны. Ранее и. о. председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту Идрис Кара-Осман-оглы рассказывал о новой системе финансирования футбола в стране.

По его мнению, финансирование футбола в Абхазии из резервного фонда правительства и президента изначально было неправильным. Кара-Осман-оглы сообщил, что с 2020 года спортивные футбольные мероприятия будут финансироваться из бюджета Госкомспорта.

"Когда финансирование шло через резервные фонды правительства и президента, Федерация футбола обращалась, и им старались помогать, но не всегда получалось, потому что, помимо футбола, в республике возникает много иных проблем", - отмечал Кара-Осман-оглы.

Чемпионат мира по футболу 2020 года под эгидой ConIFA пройдет в столице Северной Македонии Скопье с 30 мая по 7 июня. Сборная Абхазии участвовать в турнире не будет.

26 января прошла жеребьевка, ее результаты опубликовали на сайте ConIFA.

В 2019 году чемпионат прошел в Нагорном Карабахе. Сборная Абхазии стала бронзовым призером, обыграв сборную Чамерии. Первое место заняла Южная Осетия.

Сборная Абхазии становилась чемпионом ConIFA в 2016 году, когда турнир проходил в республике.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

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