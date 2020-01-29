ЦИК может обжаловать решение кассационной инстанции по итогам выборов в Абхазии

Верховный суд Абхазии направил мотивированный текст решения кассационной инстанции по иску экс-кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа об обжаловании итогов голосования на выборах главы государства сторонам по делу.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Бадри Есиава. ЦИК Абхазии, выступающий ответчиком по делу об обжаловании итогов президентских выборов, не исключает возможность обжалования решения кассационной инстанции Верховного суда, сказал корреспонденту Sputnik председатель Центризбиркома страны Тамаз Гогия.

"Мы должны это обсудить и рассмотреть. Право обжалования у нас есть, время для этого есть. Специалисты должны изучить документы. Признать свою ошибку мы не можем, потому что мы действовали в рамках закона и совсем никому не хочется быть изгоями. Мы считаем, что есть противоречия в самом законе о выборах президента, но никто не говорит о том, что кто-то предпринял заведомо умышленные действия", - отметил Гогия и добавил, что ЦИК, возможно, воспользуется своим правом, но только по коллегиальному решению.

Гогия также подчеркнул, что Центризбирком сейчас занимается подготовкой к повторным выборам главы государства по решению суда, которые пройдут 22 марта 2020 года. Решение об обжаловании определения кассационной инстанции, добавил, никак не препятствуют этой работе.

Мотивированный текст решения кассационной инстанции по иску Алхаса Квициниа был опубликован на сайте Верховного суда Абхазии в среду 29 января.

В решении суда, переданном сторонам, указывается, что ни один из кандидатов при повторном голосовании, прошедшем 8 сентября 2019 года, не набрал необходимого количества голосов, чтобы быть избранным президентом Абхазии. В частности речь идет о трактовке части 2 статьи 19 Конституционного закона "О выборах президента Республики Абхазия. Отмечается, что к числу голосов избирателей, поданных против кандидата, следует относить число голосов избирателей, поданных за другого кандидата, и число голосов, поданных против обоих кандидатов.

Президентские выборы в Абхазии в 2019 году прошли в два тура. Подавший в отставку 12 января 2020 года Рауль Хаджимба набрал во втором туре 47,39% голосов избирателей, Алхас Квициниа - 46,17%. Против всех было подано три тысячи 155 голосов.

"ЦИК Абхазии, а вслед за ним и суд первой инстанции не учли действительное волеизъявление всех избирателей на выборах президента, принявших участие при повторном голосовании, то есть мнение части избирателей, проголосовавших против кандидата Хаджимба, так как число голосов, поданных "за" кандидата Квициниа, относится, наряду с количеством голосов избирателей, поданных "против всех" кандидатов, к числу голосов против кандидата Хаджимба, набравшего наибольшее число голосов. Кассационная коллегия отмечает, что при изложенных обстоятельствах ни кандидат Квициниа, ни кандидат Хаджимба при повторном голосовании не набрали необходимого числа голосов избирателей для того, чтобы быть избранным президентом Республики Абхазия", - говорится в тексте решения кассационной коллегии.

Решение о проведении повторных выборов было принято 10 января после того, как Кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов повторного голосования на выборах президента.

Решение кассационной коллегии ВС и отставка Хаджимба>>

После четырехдневных акций протеста оппозиции 12 января президент Рауль Хаджимба написал заявление о сложении полномочий главы государства, на следующий день Парламент принял его отставку и назначил и.о. президента премьер-министра Валерия Бганба.

Регистрация инициативных групп, партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии в связи с повторными выборами президента республики началась 22 января и продлится до 11 февраля.

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