Военные ЮВО обезвредили "диверсантов" в горах Абхазии

Военнослужащие провели учения, целью которых была подготовка к грамотным действиям в условиях стрессовых ситуаций.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Личный состав разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) отработал противодиверсионные действия в горно-лесистой местности Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

Во время учений военнослужащие использовали снайперские винтовки ВСС "Винторез", гранатометы РПГ и АГС-17 "Пламя", пулеметы "Печенег", ручные гранаты и автоматы АК-74. Разведывательные группы базы совершили 150-километровые марши на бронеавтомобилях "Тигр-М" к районам расположения условных отрядов незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Далее военнослужащие провели воздушную и наземную разведку, используя беспилотные летательные аппараты и комплексы разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец". После выявления мест скопления условных противников, разведчики блокировали район и уничтожили НВФ.

Целью учений была подготовка военнослужащих к грамотным действиям в условиях стрессовых ситуаций, а также эффективному применению оружия и техники.

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