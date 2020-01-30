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Военные ЮВО обезвредили "диверсантов" в горах Абхазии

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200130/1029343541/Voennye-YuVO-obezvredili-diversantov-v-gorakh-Abkhazii.html

Военнослужащие провели учения, целью которых была подготовка к грамотным действиям в условиях стрессовых ситуаций.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Личный состав разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) отработал противодиверсионные действия в горно-лесистой местности Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Видео Sputnik/ЮВО
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Во время учений военнослужащие использовали снайперские винтовки ВСС "Винторез", гранатометы РПГ и АГС-17 "Пламя", пулеметы "Печенег", ручные гранаты и автоматы АК-74. Разведывательные группы базы совершили 150-километровые марши на бронеавтомобилях "Тигр-М" к районам расположения условных отрядов незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Далее военнослужащие провели воздушную и наземную разведку, используя беспилотные летательные аппараты и комплексы разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец". После выявления мест скопления условных противников, разведчики блокировали район и уничтожили НВФ.

Целью учений была подготовка военнослужащих к грамотным действиям в условиях стрессовых ситуаций, а также эффективному применению оружия и техники.

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