Успеть поправить: какие изменения в закон о выборах президента обсуждает Парламент

Депутат Парламента Абхазии Илья Гуния в интервью радио Sputnik рассказал об обсуждении поправок в закон "О выборах президента Абхазии", которые предлагает ЦИК.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. До проведения выборов президента Абхазии в законе "О выборах" достаточно изменить лишь одну 19-ю статью, сказал в интервью на радио Sputnik Абхазия депутат Парламента Илья Гуния.

Он отметил, что спор об итогах выборов президента возник именно из-за 19-й статьи.

"Были разногласия о том, как считать. Эти разночтения остаются, поэтому ЦИК естественно просит разъяснений - либо изложить в другой редакции, либо вообще поменять принцип подсчета голосов. Часть депутатов предлагает принцип подсчета по простому большинству, при этом убрать графу "против всех". Естественно, если графы "против всех" не будет, остаются два кандидата, и тот, кто набрал большее количество голосов, тот и выиграл выборы", - сказал он.

Илья Гуния представил свой законопроект, согласно которому, принцип подсчета голосов остается прежним, но разъясняется 19-я статья.

"Я считаю, что принцип первого тура, где выигрывает кандидат, который набрал больше 50% голосов, нужно оставить и во втором туре, при пороге явки в 25%", - рассказал Гуния.

Он также отметил, что победитель второго тура должен иметь "запас прочности" и набрать 50% плюс один голос.

Среди депутатов существует и мнение о том, чтобы не менять выборное законодательство, рассказал Илья Гуния.

"Но если мы оставим все как есть, то это приведет к тем же результатам и оспариваниям, мы должны отойти от этого. Рабочие заседания еще будут продолжаться, и думаю, что мы к чему-то придем, если даже не выйдем с единым документом, то на сессии я могу выйти со своими поправками, кто-то может выйти со своими. День голосования за изменения в закон пока не определен", - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Илья Гуния будет предлагать поправки, касающиеся критериев для кандидатов в президенты и вице-президенты.

"Они не должны быть наркоманами, больными, это такие вещи, которые очевидны, но не прописаны в выборном законодательстве. Если у человека погашена судимость, то на сегодняшний день он имеет право выдвигаться в президенты. Я, например, считаю, что по тяжким и особо тяжким преступлениям если человек сидел, то он не имеет права выдвигаться", - сказал он.

В случае если человек совершил преступление по неосторожности, то он может стать кандидатом в президенты, отметил Гуния.

"Мы все ходим под богом, и ситуации бывают разные", - отметил депутат.

Ранее председатель ЦИК Тамаз Гогия сообщил о том, что Центральная избирательная комиссия Абхазии направила свои предложения к закону "О выборах президента Абхазии" в Парламент страны.

В частности, речь идет о поправках статьи 19, касающейся повторного голосования в случае второго тура. Согласно этой статье, победителем во втором туре выборов считается кандидат, набравший больше голосов, чем было подано против него. При этом в ней не уточняется, следует ли суммировать голоса "против всех" с голосами проигравшего кандидата.

В Парламенте периодически проходят комитетские заседания, посвященные обращению Центральной избирательной комиссии.

"Мое мнение заключается в том, что графу "против всех" нужно оставить, потому что мы должны понимать настроения людей, они могут быть не согласны, не учитывать их мнение неправильно", - подчеркнул Гуния.

Говоря о поправках в закон "О выборах президента Абхазии", которые предлагает ЦИК, Илья Гуния заметил, что Центральная избирательная комиссия может самостоятельно решить некоторые из них.

"Например, ЦИК спрашивает, как им проверять ценз оседлости, извините, но по цензу оседлости вопросов не возникало очень давно. Для этого есть МВД, мы что, должны написать в законе, что кто-то должен дать кому-то справку? Мне кажется, что ценз оседлости проверить просто, если ЦИК не может взять на себя даже такие полномочия, то я считаю, что это неправильно", - подчеркнул Гуния.

Повторные выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято 10 января после того, как Кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов повторного голосования на выборах президента.

О своем участии в предстоящих выборах президента уже заявили лидер оппозиции, депутат Парламента Аслан Бжания и председатель политической партии "Акзаара" Леонид Дзапшба.

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