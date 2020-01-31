Отключили от комфорта: как работает туротрасль Абхазии в отсутствие света

Пока еще ни один турист не отказался от путевки в Абхазию из-за веерных отключений электроэнергии. Тем не менее отсутствие света отрицательно отражается на туротрасли, считают в "Абхазском союзе туризма".

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Туристический бизнес несет убытки из-за веерных отключений электроэнергии в Абхазии, рассказала на радио Sputnik президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина. Туристы пока еще не отказывались от путевок в Абхазию. Тем не менее туротрасль переживает тяжелые времена.

"Несмотря на веерные отключения, отказов никаких нет. У нас не какое-то ЧП. На самом деле уже привыкли все. Отельеры готовятся заранее, – отметила Калягина. – Однако из-за отключений очень много поломок оборудования отелей. Нельзя бегать по всему отелю и вынимать шнуры от техники из розетки. Сгорают кондиционеры, холодильники. Техника дорогая. Очень жалко. Отельеры несут убытки. Все это серьезно сказывается на бизнесе, который несет убытки".

Отключения приносят неудобства в первую очередь работникам туротрасли. Им приходится подстраиваться под график веера.

"Нам приходится со всех сторон ублажать туриста, как-то подстраивать графики экскурсий, поездок. Например, к нам приезжают гости, мы подстраиваем график с учетом графика отключений. Даже обеды, ужины и завтраки проходят с учетом графика. Мы предупреждаем туристов, что в определенное время ночью отключают свет. Нужно продумать все, чтобы человек не проснулся ночью, не пошел в уборную и не сломал себе ногу", – отметила Калягина.

Во многих отелях, которые работают круглогодично, имеются дизельные генераторы. Но этого недостаточно. Генераторы не могут обеспечивать весь отель электричеством – мощности не хватает.

"Мы, конечно, рассказываем туристам, что у нас есть дизельные генераторы и всегда приготовим горячую еду. Но никому не нравится сидеть без электричества. У нас в одном крупном отеле уже был скандал. В новогоднюю ночь. Мы все обещали суперпрограмму. А тут взяли и отключили свет. Люди утром 1 января проснулись, а света нет. Если нет света, значит, нет отопления, нет горячей воды. Люди отключены от комфорта. Люди приезжают сюда отдыхать, а не испытывать дискомфорт", – добавила Калягина.

С 27 января во всех районах Абхазии проводятся веерные отключения электроэнергии два раза в день по два часа.

Режим веерных отключений вводится в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 439 метров. Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России.

В среду, 29 января, исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию и ликвидации временного энергодефицита. Новак сообщил, что на основании решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, российской стороной уже даны поручения всем соответствующим структурам для немедленной организации перетока электроэнергии.

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