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Бганба обсудил с Новаком энергокризис в Абхазии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (144)
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Sputnik Абхазия
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Предполагаемый объем поставок электроэнергии из России в Абхазию в 2020 году составит около 200 миллионов киловатт-часов.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию и ликвидации временного энергодефицита. Об этом сообщается на сайте Кабмина республики.

Александр Новак сообщил о том, что на основании решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, российской стороной уже даны поручения всем соответствующим структурам для немедленной организации перетока электроэнергии.

"На данный момент готовится реализация мероприятий для скорейшего осуществления нормализации электроснабжения в Абхазии", - добавил Новак.

Контроль за обеспечением подготовительных мероприятий и осуществлением поставки электроэнергии возложен на вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Адгура Ардзинба.

© Видео Адгур Авидзба, Леон Адлейба
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Ликвидация энергодефицита в Абхазии будет осуществлена за счет расходования средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Отмечается, что сумма за переток энергии в 2019 году составила 190 миллионов рублей. Объем средств для компенсации затрат по поставкам электроэнергии в 2016 и 2017 годах составил 771,812 миллиона рублей.

В Абхазии с 27 января введены веерные отключения в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России. В ведомстве предупредили, что в зависимости от ситуации график может ужесточаться.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (144)


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