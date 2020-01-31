Лучше поздно, чем никогда: бюджет неоптимизированных ведомств Абхазии сократят

Президент Абхазии подписал указ о новой структуре Кабмина 28 октября 2019 года и поручил правительству оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления, сократив ее не менее чем на 15%.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Бюджет ведомств и структур Кабмина Абхазии, которые не проведут оптимизацию в ближайшее время, уменьшат на 15%. Такие меры предложил применить правительству министр финансов республики Джансух Нанба.

Он подчеркнул, что согласно указу президента, центральные органы управления должны были сократить общую штатную численность до 31 декабря 2019 года, но сделали это не все. Нанба также отметил, что сроки уже вышли, но лучше поздно, чем никогда.

"Другого выхода у нас нет",- сказал он и призвал всех руководителей ведомств и организаций решить вопрос, не откладывая.

Экс глава Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении новой структуры Кабинета министров Абхазии 28 октября. Он также поручил Кабмину оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления, входящих в структуру правительства, не менее чем на 15% в срок до 1 января 2020 года.

Премьер-министр Валерий Бганба 12 ноября подписал распоряжение "Об оптимизации общей штатной численности ряда государственных учреждений Республики Абхазия".

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