Минздрав Абхазии призвал избегать мест скопления людей из-за вспышки ОРВИ

В республике наблюдается сезонная вспышка ОРВИ, которая ежегодно возникает в регионе в феврале и марте.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Министр здравоохранения и соцбеспечения Тамаз Цахнакия порекомендовал населению Абхазии ограничить посещение массовых мероприятий, об этом он сказал на заседании Кабмина в пятницу 31 января.

"Для того чтобы минимизировать контакты между людьми в массовом порядке, мы рекомендуем на период сезона и возможных вспышек ОРВИ, гриппа ограничить культурно-массовые, спортивные мероприятия. Существуют определенные меры на приграничных территориях. Все необходимое для этого у нас есть, в том числе мобильная диагностическая поликлиника, которая также будет использована, если это будет нужно", - отметил он.

По словам Цахнакия, проводить очередную вакцинацию уже смысла нет, и все усилия медиков направлены на проведение санитарно-гигиенических мероприятий как в лечебных, так школьных и дошкольных учреждениях.

"По данным на 30 января, в наши лечебные учреждения, преимущественно по городу Сухум, обратилось более 180 человек с симптомами ОРВИ, 13 из них госпитализировано. У нас существует необходимость в тест-системах, чтобы лабораторно идентифицировать форму гриппа – "А" или "Б", - сказал Цахнакия.

Что касается коронавируса, который охватил Китай и уже проник в некоторые соседние с ним и европейские страны, то в Абхазии и России он не зафиксирован.

Ранее МИД и Минздрав Абхазии призвали граждан не посещать Китай без крайней необходимости.

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