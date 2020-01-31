17:12 31 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.14
  • EUR69.60
Поиск
Минздрав

Минздрав Абхазии призвал избегать мест скопления людей из-за вспышки ОРВИ

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
30810
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102037/74/1020377421.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200131/1029358103/Minzdrav-prizval-izbegat-mest-skopleniya-lyudey-iz-za-vspyshki-ORVI.html

В республике наблюдается сезонная вспышка ОРВИ, которая ежегодно возникает в регионе в феврале и марте.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Министр здравоохранения и соцбеспечения Тамаз Цахнакия порекомендовал населению Абхазии ограничить посещение массовых мероприятий, об этом он сказал на заседании Кабмина в пятницу 31 января.

© Sputnik / Александр Кондратюк
Врачи предупредили о росте числа ОРВИ из-за отключений электричества в Абхазии

"Для того чтобы минимизировать контакты между людьми в массовом порядке, мы рекомендуем на период сезона и возможных вспышек ОРВИ, гриппа ограничить культурно-массовые, спортивные мероприятия. Существуют определенные меры на приграничных территориях. Все необходимое для этого у нас есть, в том числе мобильная диагностическая поликлиника, которая также будет использована, если это будет нужно", - отметил он.

По словам Цахнакия, проводить очередную вакцинацию уже смысла нет, и все усилия медиков направлены на проведение санитарно-гигиенических мероприятий как в лечебных, так школьных и дошкольных учреждениях. 

"По данным на 30 января, в наши лечебные учреждения, преимущественно по городу Сухум, обратилось более 180 человек с симптомами ОРВИ, 13 из них госпитализировано. У нас существует необходимость в тест-системах, чтобы лабораторно идентифицировать форму гриппа – "А" или "Б", - сказал Цахнакия.

Что касается коронавируса, который охватил Китай и уже проник в некоторые соседние с ним и европейские страны, то в Абхазии и России он не зафиксирован. 

Ранее МИД и Минздрав Абхазии призвали граждан не посещать Китай без крайней необходимости.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Паводки, оползни и десятки погибших: последствия рекордных ливней в Бразилии
Историческая очередь: первому "Макдоналдсу" в России исполнилось 30 лет
Темные времена: план веерных отключений
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться