МИД Абхазии призвал граждан не ездить в Китай из-за коронавируса

Согласно последним данным, общее число заразившихся новым типом вируса в Китае достигло 2835 человек, более 80 скончались.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. В связи с распространением нового типа коронавируса в Китае Министерство иностранных дел Республики Абхазия рекомендовало гражданам воздержаться от посещения Китайской Народной Республики до стабилизации ситуации.

"Гражданам Абхазии, уже находящимся в Китае, необходимо соблюдать все предусмотренные в подобных случаях меры предосторожности", - говорится в сообщении МИД.

На прошлой неделе с аналогичными рекомендациями выступала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Согласно последним данным, общее число заболевших новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 2835 человек, скончался 81 заболевший.

Опасный коронавирус

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайского городе Ухань стало известно в конце декабря прошлого года. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. При этом отмечается, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможности его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

Уже выявлено несколько случаев заболевания за пределами КНР: в США, Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре. Чтобы пресечь распространение болезни, власти КНР закрыли десять городов, где в общей сложности проживает более 29 миллионов человек.

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