В интересах государства: Абхазия будет привлекать на работу иностранных специалистов

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия будет привлекать иностранных специалистов, чьи знания и квалификация представляют особый государственный интерес. Постановление об этом принял Кабмин Абхазии в пятницу 31 января.

В список профессий попали врачи, преподаватели, научные сотрудники, инженеры, специалисты в области транспорта и другие.

"Нормы закона предусматривают возможность выдачи иностранным гражданам разрешения на временное проживание на срок до четырех лет, но при определенных условиях. На это могут претендовать иностранные граждане, обладающие профессией или квалификацией, представляющей особый государственный интерес", - сказал глава аппарата правительства Давид Сангулия.

Сангулия уточнил, что во время разработки постановления поступило предложение о внесении в перечень более ста профессий, но в окончательном варианте остановились на 22 профессиях.

С полным списком профессий можно ознакомиться здесь.

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