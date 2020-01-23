Иностранным студентам в России станет проще устроиться на работу

Дума на пленарном заседании приняла закон о трудоустройстве в России иностранных студентов без специального разрешения.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Российская Госдума приняла закон, облегчающий вопросы трудоустройства для иностранных студентов без специального разрешения. Изменения вносятся в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", сообщает РИА Новости.

"Законопроект предусматривает возможность осуществления трудовой деятельности без получения на то соответствующих разрешений иностранными гражданами, обучающимися в Российской Федерации по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, и работающими в свободное от учебы время", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По действующему законодательству, без специального разрешения работать в России имеют право только иностранцы, получающие высшее профобразование, причем в свободное от учебы время и в образовательных организациях, где они учатся, или в аффилированных с ними партнерствах. Кроме того, обучающиеся очно иностранцы имеют право на трудовую деятельность только на основании разрешения на работу, выдаваемого по сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу соответствующего разрешения.

Нововведения могут оказаться актуальны для некоторых абхазских студентов, обучающихся в российских вузах. С 2016 года Абхазии было выделено более 450 квот для поступления в высшие учебные заведения России. 10 января была открыта электронная подача документов для абитуриентов на новом информационном портале открылась.

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