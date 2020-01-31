Ошейник с шипами и ножницы для овец: Абхазскому госмузею подарили артефакты

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Коллекция Абхазского госмузея пополнилась новыми экспонатами, сказал в интервью Sputnik директор Государственного музея Абхазии Аркадий Джопуа.

Артефакты в музей передал сотрудник Сухумского художественного училища Сергей Хибба. Он уже много лет собирает старинные вещи, когда находок стало слишком много, он решил их передать на хранение в Абхазский государственный музей.

"Я не собираюсь открывать свой музей, поэтому решил подарить нашему дорогому музею. Студенты Сухумского художественного училища ходят бесплатно сюда, они здесь рисуют, мы очень связаны с этим музеем, поэтому я решил сделать такой подарок", - рассказал Хибба.

Ножницы для стрижки овец © Sputnik / Томас Тхайцук

Древняя подкова © Sputnik / Томас Тхайцук

Наконечники орудей © Sputnik / Томас Тхайцук

Сергей Хибба © Sputnik / Томас Тхайцук

Собачий ошейник для охоты на волков © Sputnik / Томас Тхайцук

Артефакт переданный Абхазскому государственному музею © Sputnik / Томас Тхайцук

Переданные музею артефакты © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 7 © Sputnik / Томас Тхайцук Ножницы для стрижки овец

Директор Госмузея Аркадий Джопуа заметил, что пополнение фонда музея – приятное событие.

"Здесь очень хорошие и ценные вещи, конечно, они присутствуют и в наших фондах, но самое главное - это его отношение к музею и своей истории достойно уважения, это пример для нашего населения. Возможно, у многих людей в деревнях хранятся старинные вещи, но они не обращают на это внимания. Я благодарен Сергею Хибба, эти вещи будут в наших фондах", - подчеркнул Джопуа.

Старший научный сотрудник отдела этнографии Абхазского государственного музея Инга Шамба отметила, что любые предметы, относящиеся к XIX-XX векам уже являются историческими.

"И каждый даже маленький предмет имеет большую ценность. Большинство предметов нам известны, но среди них есть один, предназначение которого нам неизвестно, мы не знаем его названия. Я думаю, что многие этнографы заинтересуются этим", - сказала Шамба.

Среди предметов, переданных в Абхазский государственный музей – специальный собачий ошейник, который одевали на животное во время охоты на волков. На ошейнике есть железные заостренные иглы, для того чтобы волк не смог ухватить охотничью собаку за шею. Кроме того, в музей переданы старинные ножницы для стрижки овец, колуны и другие предметы.

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