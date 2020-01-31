Новый год продолжается: в Доме Москвы устроили праздник для детей из малоимущих семей

Новогоднее представление в Доме Москвы ежегодно устраивают для детей с проблемами со здоровьем, а также из малоимущих многодетных семей.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Более 100 детей из многодетных малоимущих семей и ученики Сухумской вспомогательной школы приняли участие в новогоднем представлении, организованном Домом Москвы в пятницу 31 января.

Новый год уже давно отгремел, но настроение в Доме Москвы все еще было праздничным. Детей у входа в актовый зал встречали аниматоры в костюмах персонажей любимых мультфильмов, с которыми можно было обняться и сфотографироваться.

Доииомквы Пришедших на праздник развлекали Дед Мороз и Снегурочка

Одиннадцатилетняя Зита – ученица четвертого класса Сухумской вспомогательной школы. У девочки четверо братьев и сестер. По словам Зиты, в этом году она решила ничего не заказывать Дед Морозу, но он все равно принес ей в подарок конфеты.

"И я рада, что увидела сегодня настоящего Деда Мороза еще раз. Но больше всего мне нравится концерт, он очень веселый. Я знала, что Новый год еще не закончился", - добавила девочка.

Продолжению праздника больше всего радовались самые маленькие гости, которые с удовольствием принимали участие в играх, танцевали вместе со Снегурочкой и пиратами. Но были и недовольные. Некоторые ребята совсем не хотели петь новогодние песни и фотографироваться у елки.

"Я устал уже от этого шума, не хочу танцевать. И вообще, Новый год же закончился, мам", - негодовал мальчик лет семи.

Но, по словам председателя родительского комитета Сухумской вспомогательной школы Елены Волобоевой, большинство детишек только и думали о предстоящем представлении. Всего в школе обучаются 151 ребят, среди них ученики, страдающие ДЦП, дети-инвалиды, дети с аутизмом, с нарушением речевого развития, с психическими и эмоциональными нарушениями.

"Но помимо этого, в школе обучаются дети из малоимущих многодетных семей. Это дает семьям гарантию того, что помимо знаний, необходимых для жизни, дети будут сыты, для них устраивают различные интеллектуальные игры, наши педагоги становятся для них близкими друзьями", - добавила она.

Новогоднее представление для детей организовано при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы и Государственного унитарного предприятия "Московский центр международного сотрудничества".

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