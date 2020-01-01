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Первая ночь в году: праздничные гулянья у главной елки Абхазии

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© Sputnik / Василий Никулин
По сложившейся традиции, в первую новогоднюю ночь на площади Свободы в Сухуме проходит праздничный концерт.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200101/1029136030/Pervaya-noch-v-godu-prazdnichnye-gulyaniya-u-glavnoy-elki-Abkhazii.html

На площади Свободы в центре столицы Абхазии – Сухуме прошли новогодние гулянья, которые посетили сотни жителей и гостей республики.

После наступления Нового 2020 года на площади Свободы в Сухуме начались праздничные гулянья. Сотни жителей и гостей Абхазии пришли к главной елке республики и вместе отметили праздник.

© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Администрация столицы организовала концерт с участием популярных эстрадных артистов, танцевальных и вокальных ансамблей. Программа была насыщенна композициями на абхазском и иностранных языках, а также зажигательными национальными танцами.

Ночью пошел дождь, но он не смог помешать празднующим веселиться и не заставил людей разойтись. Дети резвились у елки и на катке, а взрослые имели возможность вместе с ними погрузиться в атмосферу праздника и волшебства.

Завершилась Новогодняя ночь продолжительным и красочным салютом – первым в 2020 году.

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Теги:
Сухум, Абхазия, Новый Год


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Первая ночь в году: праздничные гулянья у главной елки Абхазии
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