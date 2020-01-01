Первая ночь в году: праздничные гулянья у главной елки Абхазии

После наступления Нового 2020 года на площади Свободы в Сухуме начались праздничные гулянья. Сотни жителей и гостей Абхазии пришли к главной елке республики и вместе отметили праздник.
Администрация столицы организовала концерт с участием популярных эстрадных артистов, танцевальных и вокальных ансамблей. Программа была насыщенна композициями на абхазском и иностранных языках, а также зажигательными национальными танцами.
Ночью пошел дождь, но он не смог помешать празднующим веселиться и не заставил людей разойтись. Дети резвились у елки и на катке, а взрослые имели возможность вместе с ними погрузиться в атмосферу праздника и волшебства.
Завершилась Новогодняя ночь продолжительным и красочным салютом – первым в 2020 году.
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