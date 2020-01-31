Сезонный спад: около 450 путевок продано на "Князя Владимира" за месяц

Первый заход круизного лайнера "Князь Владимир" с пассажирами в Сухумский морской порт состоится 4 мая.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. С конца декабря на круизный лайнер "Князь Владимир", заходящий в порт Сухума, было забронировано около 450 путевок, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор ООО "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко.

По его словам, меньше всего путевок было забронировано в январе.

"Видимо, люди после Нового года потратились, поэтому у нас снизился общий темп продаж. Это не только по Сухуму, но и по нашему стандартному направлению Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. Но это не страшно. С февраля продажи должны увеличиться", - объяснил он.

Глуховщенко отметил, что компания "Абхазское морское пароходство" вплотную занимается оборудованием контрольно-пропускных пунктов для проведения государственного контроля и находится на завершающем этапе.

Впервые "Князь Владимир" с туристами зайдет в Сухумский морской порт 4 мая. 3 мая лайнер отправится из Сочи. Также в течение этого года "Князь Владимир" будет выполнять рейсы в Сухум 31 мая, 28 июня, 26 июля, 23 августа и 20 сентября.

В июне 2019 года Межведомственная делегация из Абхазии отправилась в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир". По итогам рабочей поездки сообщалось, что лайнер может расширить маршрутную сеть до абхазского порта в Сухуме уже в 2019 году.

Окончательное решение было принято по итогам абхазо-российской встречи между черноморскими портами двух стран, которая состоялась в Кабмине Абхазии 16 августа.

Тестовый рейс из сочинского морпорта в Абхазию состоялся 2 декабря, задача тестового рейса - отработка всей процедуры навигации, швартовка к причалу и прохождение всех пограничных процедур.

Всего в 2020 году намечено шесть рейсов в Сухум. Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров. Минимальная цена на круиз – 27 тысяч рублей.

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