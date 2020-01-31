Рейд в ночи: Бганба призвал чиновников к более тесному сотрудничеству со СМИ

Вопрос сотрудничества с журналистами в освещении сезона путины обсуждался на совещании в Кабинете министров Абхазии.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. И.о. президента Абхазии Валерий Бганба предложил чиновникам более тесно сотрудничать с журналистами в вопросе освещения сезонной путины, и пригласить СМИ на ночные рейды.

"Почему вы рейды проводите днем? Проведите ночью и пригласите журналистов. Давайте посмотрим, на каком расстоянии от берега они (сейнеры-прим.) ловят рыбу. Орудия лова вы не раз проверяли, с этим все понятно, но речь идет о том, что они порой ловят ближе, чем положено", - сказал Бганба, обращаясь к руководителям профильных органов.

Кто-то из чиновников выкрикнул с места, что готов пригласить одну известную в стране журналистку. Бганба в свою очередь уточнил, что речь идет именно о рейдах.

На заседании в пятницу 31 января Кабмин увеличил допустимый объем вылова хамсы в акватории Абхазии с 35 до 76 тысяч тонн в сезон путины 2019-2020 годов. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия настоял на необходимости распределения квот с учетом экономических показателей предприятий, занимающихся переработкой рыбы и эффективности использования продукции.

"У ряда компаний низкие экономические показатели и выход продукции совершенно разный. У некоторых предприятий нет прибыли, и фактически фонда заработной платы", - сказал Курмазия.

Валерий Бганба согласился с коллегой и предложил этот пункт включить в постановление "Об утверждении допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2019-2020 годов" после согласования с профильными структурами. Возражений не было.

В контексте взаимодействия руководителей ведомств и организаций с журналистами, вице-премьер Абхазии Адгур Ардзинба подчеркнул, что немаловажно освещать в СМИ вопрос о том, что сезонный вылов рыбы дает экономике страны в разрезе налоговых поступлений и объемов экспорта продукции.

"Больше половины бюджета Очамчырского района формируется за счет этого и ряд других районов тоже. Создаются рабочие места. Это большая польза для нас и об этом тоже надо говорить", - отметил Ардзинба.

Председатель Госкомитета по сельскому хозяйству Амиран Какалия рассказал, что в нынешнем сезоне уже выловлено 33 тысячи 700 тонн хамсы, и по его подсчетам, занимающиеся переработкой рыбы предприятия должны заплатить 35 миллионов рублей налогов в течение предстоящей недели.

На заседании прозвучал вопрос о том, почему на прилавках магазинов сложно найти рыбу. Какалия ответил, что внутренний рынок обеспечивают лицензированные береговые компании, на которых распределены квоты.

Сезон путины в акватории Абхазии начался в ноябре 2019 года и завершится в марте 2020 года.

Согласно утвержденному Кабмином списку, рекомендуемые квоты на вылов хамсы составляют 76 тысяч тонн, шпрот – 330 тонн, ставриды – 230 тонн, барабульки – 120 тонн, кефали – 110 тонн, мерланга – 100 тонн, скатов – 30 тонн, смариды – 65 тонн, прочих – 25 тонн.

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