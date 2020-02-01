В школах и садах Абхазии не планируют вводить карантин

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пока нет необходимости вводить карантин в школах и детсадах Абхазии из-за ОРВИ и гриппа, сообщила корреспонденту Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом ограничительные меры ввели в двух садах Гудаутского района. Во многих школах ученики просто самовольно перестали ходить на уроки.

Однако, как заверила заведующая отделом образования по району Инна Джугелия, повода для беспокойства пока нет.

"Мы отслеживаем ситуацию в школах и детсадах. Каждый день получаем информацию от руководства учебных заведений. Действительно, сейчас число заболевших простудой и гриппом увеличилось. Но ситуация не критическая. В некоторых школах дети перестали ходить на занятия. Где-то отсутствует до 40%, где-то до 20% учащихся. Но это не значит, что все они заболели. Чаще всего родители просто не пускают детей в школу, чтобы они не заразились там. Мы ждем до понедельника, посмотрим, изменится ситуация или нет. Если же ухудшится, то только тогда может идти речь о введении карантина", – пояснила Джугелия и добавила, что карантин может ввести только Санэпидстанция.

В Санэпидстанции также отметили, что заболевших много. Ограничительные меры введены не только в учебных заведениях Гудауты, но и Ткуарчалского и Гулрыпшского районов. Однако это всего лишь сезонная простуда, которую врачи ожидали.

Карантин в школах и садах вводится, если заболевают не менее 20% детей.

"Пока нет необходимости объявлять карантин в школах и садах. По данным, которые поступают к нам из детской поликлиники, пока нет особой угрозы. Да, повышенная заболеваемость, но мы были к этому готовы. Ежегодно в конце января - начале февраля идет рост заболеваемости", – отметила главный санитарный врач Людмила Скорик.

В случае введения карантина школьникам придется наверстывать упущенное. По словам Инны Джугелия, все зависит от того, на какой период будут приостановлены занятия. При необходимости, возможно, какое-то время дети будут учиться и в субботу.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии приняло меры по профилактике гриппа и ОРВИ по эпидемическим показаниям на 2020 год. Руководство ведомства издало приказ о введении ограничительных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях страны до 27 марта включительно.

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