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В школах и садах Абхазии не планируют вводить карантин

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Абхазии наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, во многих детсадах и школах республики дети перестали посещать учебные заведения.

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пока нет необходимости вводить карантин в школах и детсадах Абхазии из-за ОРВИ и гриппа, сообщила корреспонденту Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом ограничительные меры ввели в двух садах Гудаутского района. Во многих школах ученики просто самовольно перестали ходить на уроки.

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Однако, как заверила заведующая отделом образования по району Инна Джугелия, повода для беспокойства пока нет.

"Мы отслеживаем ситуацию в школах и детсадах. Каждый день получаем информацию от руководства учебных заведений. Действительно, сейчас число заболевших простудой и гриппом увеличилось. Но ситуация не критическая. В некоторых школах дети перестали ходить на занятия. Где-то отсутствует до 40%, где-то до 20% учащихся. Но это не значит, что все они заболели. Чаще всего родители просто не пускают детей в школу, чтобы они не заразились там. Мы ждем до понедельника, посмотрим, изменится ситуация или нет. Если же ухудшится, то только тогда может идти речь о введении карантина", – пояснила Джугелия и добавила, что карантин может ввести только Санэпидстанция.

В Санэпидстанции также отметили, что заболевших много. Ограничительные меры введены не только в учебных заведениях Гудауты, но и Ткуарчалского и Гулрыпшского районов. Однако это всего лишь сезонная простуда, которую врачи ожидали.

Карантин в школах и садах вводится, если заболевают не менее 20% детей.

"Пока нет необходимости объявлять карантин в школах и садах. По данным, которые поступают к нам из детской поликлиники, пока нет особой угрозы. Да, повышенная заболеваемость, но мы были к этому готовы. Ежегодно в конце января - начале февраля идет рост заболеваемости", – отметила главный санитарный врач Людмила Скорик.

В случае введения карантина школьникам придется наверстывать упущенное. По словам Инны Джугелия, все зависит от того, на какой период будут приостановлены занятия. При необходимости, возможно, какое-то время дети будут учиться и в субботу.  

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии приняло меры по профилактике гриппа и ОРВИ по эпидемическим показаниям на 2020 год. Руководство ведомства издало приказ о введении ограничительных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях страны до 27 марта включительно.

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