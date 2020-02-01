12:27 01 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.14
  • EUR69.60
Поиск

Ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сняты

© Sputnik / Александр Вильф
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (150)
2270 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102931/00/1029310075.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200201/1029366907/Ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-v-Abkhazii-snyaty.html

Для ликвидации энергодефицита в Абхазии предполагается осуществить электропереток из России в республику в 2020 году в объеме до 200 миллионов киловатт-часов.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. РУП "Черноморэнерго" сообщило, что ограничения на подачу электроэнергии сняты по всей территории Абхазии.

С 02:00 1 февраля началось осуществление перетока электроэнергии из России в Абхазию. Об этом сообщается на странице Черноморэнерго в Facebook. 

Веерные отключения по всей республике были введены с 27 января. Электроэнергию отключали на четыре часа в сутки в каждом районе Абхазии. Это было связано с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 439,13 метров. Если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

29 января исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию. 

Контроль за обеспечением подготовительных мероприятий и осуществлением перетока электроэнергии был возложен на вице-премьера, министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба.

Отмечалось, что ликвидация энергодефицита в республике будет осуществлена за счет расходования средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

31 января газета "Коммерсантъ" сообщила, что с 1 февраля Россия начнет поставки электроэнергии в Абхазию по ЛЭП "Салхино". По данным "Коммерсанта", необходимые объемы должно было предоставить "Интер РАО" по "минимальному" тарифу, а расходы были бы компенсированы из бюджета.

Однако в компании "Интер РАО" эту информацию опровергли. Ее не подтвердили и в Министерстве экономики Абхазии, и в компании "Черноморэнерго".

Читайте также:

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (150)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Госпереворот, энергокризис и снежная сказка: события января в фотоленте Sputnik
С риском для жизни: 17-летний экстремал из Кемерова устроил снежный паркур
Темные времена: план веерных отключений
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться