Ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сняты

Для ликвидации энергодефицита в Абхазии предполагается осуществить электропереток из России в республику в 2020 году в объеме до 200 миллионов киловатт-часов.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. РУП "Черноморэнерго" сообщило, что ограничения на подачу электроэнергии сняты по всей территории Абхазии.

С 02:00 1 февраля началось осуществление перетока электроэнергии из России в Абхазию. Об этом сообщается на странице Черноморэнерго в Facebook.

Веерные отключения по всей республике были введены с 27 января. Электроэнергию отключали на четыре часа в сутки в каждом районе Абхазии. Это было связано с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 439,13 метров. Если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

29 января исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию.

Контроль за обеспечением подготовительных мероприятий и осуществлением перетока электроэнергии был возложен на вице-премьера, министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба.

Отмечалось, что ликвидация энергодефицита в республике будет осуществлена за счет расходования средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

31 января газета "Коммерсантъ" сообщила, что с 1 февраля Россия начнет поставки электроэнергии в Абхазию по ЛЭП "Салхино". По данным "Коммерсанта", необходимые объемы должно было предоставить "Интер РАО" по "минимальному" тарифу, а расходы были бы компенсированы из бюджета.

Однако в компании "Интер РАО" эту информацию опровергли. Ее не подтвердили и в Министерстве экономики Абхазии, и в компании "Черноморэнерго".

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