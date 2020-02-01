Быть готовыми к отражению агрессора: Минобороны Абхазии подвело итоги за явнварь

На службу в Вооруженные силы Абхазии призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Военная служба по призыву проходит 18 месяцев, для имеющих высшее образование – 12 месяцев.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело расширенное заседание, на котором были подведены итоги подготовки Вооруженных сил Абхазии за первый месяц 2020 учебного года и определены задачи на февраль месяц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Мы должны быть всегда готовы к отражению агрессора", – подчеркнул на заседании министр обороны Мираб Кишмария.

Особое внимание Кишмария обратил на состояние воинской дисциплины в воинских частях и подразделениях.

Командиры воинских частей и отдельных подразделений доложили о выполнении запланированных мероприятий боевой подготовки и о готовности выполнения поставленных задач.

На мероприятии присутствовали заместители главы Минобороны, начальники управлений, отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей и отдельных подразделений, а также представители военных комиссариатов республики. Начальник Генштаба Вооруженных сил Абхазии, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Василий Лунев поставил перед присутствующими задачи на февраль.

На службу в войска Абхазии призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Установлены сроки службы военнослужащих: для проходящих военную службу по призыву – 18 месяцев, для имеющих высшее образование – 12 месяцев.

Осенняя призывная кампания в Абхазскую армию началась 22 октября 2019 года и закончилась 28 декабря. 56 новобранцев, согласно указу министра обороны, были распределены по воинским частям и отдельным подразделениям Минобороны.

Председатель президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба.

Наряду с Генштабом в Минобороны стали формироваться управления, отделы и службы. 28 октября 1992 года были созданы служба тыла Вооруженных сил, управление вооружения и техники, медицинская служба.

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